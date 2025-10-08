Por recomendación médica, Elizabeth Gutiérrez se queda fuera de la prueba de hoy en “La Isla: Desafío Extremo 2”

Ayer, durante el inicio de la primera temporada de “La Isla”: Desafío Extremo“, Elizabeth Gutiérrez protagonizó una caída que la dejó imposibilitada para la competencia de este día. La actriz se sentía bien para competir, tanto que le pidió a Héctor Suárez poder ayudar a su equipo durante la prueba. El conductor dijo que no, porque el parte médico así lo exigía.

Probablemente la lesión no fuese grave; sin embargo, ella al caer quedó con un dolor a la altura del cuello. La prueba del castigo fue totalmente física; un forcejeo podría complicar la leve lesión que ya presentaba por la caída de ayer.

Durante la prueba en el lodo, por ejemplo, Gary Centeno se vio lesionado en el hombro durante un forcejeo con José María Galeano. En un primer momento se creía que podía haberse dislocado el hombro.

La competencia de momento solo cuenta con Elizabeth como lesionada. Pero los conflictos se desataron luego de que Galeano forcejara con Gary en la prueba del lodo, porque Nievelis, parte del equipo de las panteras, liderada por Centeno, se lo hizo ver al español y los enfrentamientos entre panteras y los tiburones se avivan.

Sigue Leyendo más de La Isla: Desafío Extremo aquí:

· Así quedaron formados los equipos en “La Isla Desafío Extremo 2”

· Video: Elizabeth Gutiérrez sufre dolorosa y aparatosa caída en ‘La Isla: Desafío Extremo’

· “La Isla: Desafío Extremo 2” presenta a sus 18 participantes con José María Galeano y Zoraida Gómez