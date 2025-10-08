Así quedaron formados los equipos en “La Isla Desafío Extremo 2”

En su primer programa, “La Isla: Desafío Extremo 2“ nos presentó los primeros retos de los participantes. Uno de ellos estuvo relacionado con un error de percepción, y es que todos creían que los grupos se conformarían por afinidad. ¡Nada que ver!

Héctor Suárez, conductor del programa para esta temporada, rompió esa ilusión comunicándoles que era a través de sus brújulas que tanto ellos como el público descubrirían quiénes serían sus aliados y quiénes sus enemigos.

Fue así como uno a uno, los participantes se despidieron de los amigos o equipos con los que llegaron a la isla, para conformar nuevos equipos, construir alianzas y asumir que los retos ya no los vivirían como lo habían previsto.

Así quedaron conformados los equipos:

ÁGUILAS:

Jason Romo

Julieta Grajales

Moi Guiquita

Paulina Araujo

Mauricio Islas

Zoraida Gómez

PANTERAS:

Elizabeth Gutiérrez

Christian de la Campa

Estefania Ahumada

Gary Centeno

Nievelis González

Roberto Alejandro

TIBURONES:

Fernanda Flores

José María Galeano

Helen Ochoa

Martín Salvador

Ximena Herrera

Rodrigo Mata

“La Isla: Desafío Extremo 2” empezó y ya los equipo ocupan playa alta, playa media y playa baja. Crédito: Cortesía | Telemundo

Después de las dos primeras competencias, al público le quedó claro que el equipo más débil, de momento, es el de las águilas. Corren en desventaja para las pruebas de fuerza y velocidad. Razón por la cual anoche se convirtieron en el primer grupo en tener que hospedarse durante su primera semana en “playa baja”.

El beneficio de “playa alta” se lo llevó el equipo de los tiburones, quienes ganaron; tuvieron competencia por parte de las panteras, los que terminaron llevándose el segundo lugar y, por esta razón, hospedados en “playa media”.

