“La Isla Desafío: Extremo 2” presenta al equipo de contendientes

Telemundo presentó al segundo grupo de contendientes de “La Isla”: Desafío Extremo 2“. La producción confirmó desde el día uno que el grupo total de participantes estaría compuesto por famosos, así comoestrellas de realities y atletas de alto rendimiento.

Para esta edición contaremos además con un participante originario de la Amazonía.

En esta edición, que tendrá como escenario el Caribe, conoceremos a emprendedores y artistas. Este diverso grupo se enfrentará a desafíos extremos por la oportunidad de ganar $200,000 dólares, en una competencia donde las alianzas pueden cambiar en un instante, y el mejor aliado puede convertirse en el peor enemigo.

La Isla: Desafío Extremo 2 entregará un premio de $200,000 dólares al ganador de este temporada. / Foto Cortesía de Telemundo. Credit: Cortesía | Telemundo

Conoce al equipo de contendientes

· Estefanía Ahumada – Actriz y conductora española radicada en México. A sus 34 años, llega con experiencia en competencias como Exatlón Estados Unidos y una estrategia afilada para conquistar cada reto con fuerza y determinación.

· Fernanda Flores – Ex participante de 90 Day Fiancé, originaria de Celaya, Guanajuato. Apasionada por la cocina y con una historia de resiliencia, esta joven de 27 años llega con el corazón fuerte y la cultura mexicana como bandera.

· Martín Salvador – Entrenador personal y empresario dominicano de 32 años, criado en Miami. Su personalidad frontal y auténtica promete encender la competencia con intensidad y carisma.

· Moi Guiquita – Activista indígena y creador de contenido de 28 años, originario de la Amazonía ecuatoriana. Con sabiduría ancestral y una misión clara, Moi busca visibilizar la riqueza cultural de su pueblo mientras enfrenta los desafíos de la isla.

· Nievelis González – Modelo y estrella de realities de 27 años nacida en San Juan, Puerto Rico. Conocida por su fuerza, carisma y espíritu competitivo, regresa a la pantalla como “la chica reality” lista para dejar una marca imborrable en la competencia.

· Paulina Araujo – Campeona nacional de esgrima y atleta de 24 años proveniente de San Diego, California. Su disciplina y espíritu competitivo cruzan fronteras, lista para demostrar que la juventud también puede dominar el juego.

· Roberto Alejandro – Bailarín y modelo de 36 años nacido en Monterrey, México, actualmente radicado en Las Vegas, Nevada. Su energía escénica y pasión por el espectáculo lo convierten en una figura magnética dentro de la competencia.

· Rodrigo Mata – Emprendedor y paramédico mexicano de 22 años, con vivencias entre Minnesota y México. Inteligente, disciplinado y con vocación de servicio, Rodrigo representa a una nueva generación de líderes que no teme al desafío.

La segunda temporada dará inicio el 7 de octubre en el horario de las 7 PM/6 C por Telemundo.

