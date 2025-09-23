“La Isla: Desafío Extremo 2” presenta a sus 18 participantes con José María Galeano y Zoraida Gómez

Telemundo confirmó a su último grupo de celebridades para integrar la segunda temporada de “La Isla”: Desafío Extremo“. Ellos son: Mauricio Islas, Julieta Grajales, José María Galeano, Jason Romo y Zoraida Gómez.

Con ellos cinco se completa el grupo de 18 participantes en total, que conformarán la segunda temporada. En donde solo uno ganará un total de $200,000 dólares. “La Isla: “Desafío Extremo 2” es una competencia llena de alianzas que pueden cambiar en un instante, sin saber que el mejor aliado podría convertirse en el peor enemigo.

¿Qué sabemos del último grupo de famosos confirmado?

Mauricio Islas, actor mexicano con una sólida trayectoria en telenovelas, cine y teatro. Reconocido por su versatilidad y carisma, ha brillado en producciones como “Señora Acero” y “Top Chef VIP”, demostrando que sabe competir dentro y fuera del set.

Julieta Grajales, actriz mexicana reconocida por su trabajo en televisión, cine y teatro. Ha participado en producciones como "La Jefa", "Los 50", "El Chema" y "El Señor de los Cielos". Además de su carrera actoral, ha incursionado en la pintura, destacando por su talento y dedicación artística.

José María Galeano, actor español radicado en México, conocido por sus papeles en "La Jefa", "La Doña", "Luis Miguel: La Serie" y "Top Chef VIP". Su elegancia, experiencia internacional y mente estratégica lo convierten en un competidor formidable.

Jason Romo, joven actor mexicano que ha destacado en series como "El Señor de los Cielos" y "El Conde: Amor y honor". Este influencer fitness y apasionado de la cocina mostró su lado más humano en Top Chef VIP. Llega con energía, disciplina y hambre de victoria.

Zoraida Gómez, actriz mexicana reconocida por su talento, carisma y versatilidad. Ha destacado en teatro y televisión, participando en exitosas telenovelas y competencias estilo reality shows. Es recordada en este industria por su personaje de Lujan en "Rebelde".

Héctor Suárez Gomís ha sido confirmado como el conductor estelar de esta competencia, la cual contó con la conducción de Javier Poza el año pasado. Se especula que Poza podría mantenerse en las filas de Telemundo, pero exclusivamente como conductor de “La Casa de los famosos”. Aunque también se habla del posible regreso de Héctor Sandarti.

El grupo total de participantes de La Isla Desafío Extremo lo complementan:

Estefanía Ahumada : Actriz y conductora española radicada en México. A sus 34 años, llega con experiencia en competencias como Exatlón Estados Unidos y una estrategia afilada para conquistar cada reto con fuerza y determinación.

: Actriz y conductora española radicada en México. A sus 34 años, llega con experiencia en competencias como Exatlón Estados Unidos y una estrategia afilada para conquistar cada reto con fuerza y determinación. Fernanda Flores : Ex participante de “90 Day Fiancé”, originaria de Celaya, Guanajuato. Apasionada por la cocina y con una historia de resiliencia, esta joven de 27 años llega con el corazón fuerte y la cultura mexicana como bandera.

: Ex participante de “90 Day Fiancé”, originaria de Celaya, Guanajuato. Apasionada por la cocina y con una historia de resiliencia, esta joven de 27 años llega con el corazón fuerte y la cultura mexicana como bandera. Martín Salvador : Entrenador personal y empresario dominicano de 32 años, criado en Miami. Su personalidad frontal y auténtica promete encender la competencia con intensidad y carisma.

: Entrenador personal y empresario dominicano de 32 años, criado en Miami. Su personalidad frontal y auténtica promete encender la competencia con intensidad y carisma. Moi Guiquita : Activista indígena y creador de contenido de 28 años, originario de la Amazonía ecuatoriana. Con sabiduría ancestral y una misión clara, Moi busca visibilizar la riqueza cultural de su pueblo mientras enfrenta los desafíos de la Isla.

: Activista indígena y creador de contenido de 28 años, originario de la Amazonía ecuatoriana. Con sabiduría ancestral y una misión clara, Moi busca visibilizar la riqueza cultural de su pueblo mientras enfrenta los desafíos de la Isla. Nievelis González : Modelo y estrella de realities de 27 años nacida en San Juan, Puerto Rico. Conocida por su fuerza, carisma y espíritu competitivo, regresa a la pantalla como “la chica reality” lista para dejar una marca imborrable en la competencia.

: Modelo y estrella de realities de 27 años nacida en San Juan, Puerto Rico. Conocida por su fuerza, carisma y espíritu competitivo, regresa a la pantalla como “la chica reality” lista para dejar una marca imborrable en la competencia. Paulina Araujo : Campeona nacional de esgrima y atleta de 24 años proveniente de San Diego, California. Su disciplina y espíritu competitivo cruzan fronteras, lista para demostrar que la juventud también puede dominar el juego.

: Campeona nacional de esgrima y atleta de 24 años proveniente de San Diego, California. Su disciplina y espíritu competitivo cruzan fronteras, lista para demostrar que la juventud también puede dominar el juego. Roberto Alejandro : Bailarín y modelo de 36 años nacido en Monterrey, México, actualmente radicado en Las Vegas, Nevada. Su energía escénica y pasión por el espectáculo lo convierten en una figura magnética dentro de la competencia.

: Bailarín y modelo de 36 años nacido en Monterrey, México, actualmente radicado en Las Vegas, Nevada. Su energía escénica y pasión por el espectáculo lo convierten en una figura magnética dentro de la competencia. Rodrigo Mata: Emprendedor y paramédico mexicano de 22 años, con vivencias entre Minnesota y México. Inteligente, disciplinado y con vocación de servicio, Rodrigo representa a una nueva generación de líderes que no teme al desafío.

Ellos son los nuevos rostros que se darán a conocer en esta competencia de Telemundo. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Cortesía | Telemundo

Elizabeth Gutiérrez : Estrella mexicoamericana de telenovelas y series, conocida por su papel doble en El Rostro de Analía y, más recientemente, por su participación en “Velvet: El Nuevo Imperio”, entre otros.

: Estrella mexicoamericana de telenovelas y series, conocida por su papel doble en El Rostro de Analía y, más recientemente, por su participación en “Velvet: El Nuevo Imperio”, entre otros. Christian de la Campa: Con una destacada participación en la primera temporada de “La Casa de los Famosos” y recientemente en” Vuelve a Mí”, De la Campa también ha conquistado al público en producciones de Telemundo como “Tierra de Reyes” y “Santa Diabla”.

Elizabeth Gutiérrez integra el primer grupo de celebridades confirmadas para “La Isla: Desafío Extremo 2”. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Cortesía | Telemundo

Helen Ochoa : Tras brillar en “Top Chef VIP” de Telemundo, donde se ganó el cariño del público, esta poderosa vocalista combina talento musical con una presencia escénica magnética.

: Tras brillar en “Top Chef VIP” de Telemundo, donde se ganó el cariño del público, esta poderosa vocalista combina talento musical con una presencia escénica magnética. Gary Centeno : Actor costarricense que participó en la tercera temporada de “Top Chef VIP” que ha impresionado su lado actoral con papeles dinámicos en series como “La Jefa” y “Marea Alta”.

: Actor costarricense que participó en la tercera temporada de “Top Chef VIP” que ha impresionado su lado actoral con papeles dinámicos en series como “La Jefa” y “Marea Alta”. Ximena Herrera: Reconocida por sus actuaciones cautivadoras en “El Señor de los Cielos” y “Buscando a Frida”, la reconocida actriz aporta fuerza escénica en cada personaje que ha interpretado a lo largo de su trayectoria artística.

