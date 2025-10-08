Video: Elizabeth Gutiérrez sufre dolorosa y aparatosa caída en ‘La Isla: Desafío Extremo’

Elizabeth Gutiérrez, quien por más de dos décadas fue pareja sentimental de William Levy, se llevó tremendo susto en los primeros capítulos de ‘La Isla: Desafío Extremo’, reality show que se estrenó este martes en la pantalla de Telemundo en sustitución de ‘Top Chef VIP 4’.

La actriz, quien sorprendió a todos por haber aceptado un proyecto de estas características, no tuvo un debut como lo imaginó, luego de que sufriera una dolorosa y aparatosa caída en una de las pruebas de la emisión conducida por Héctor Suárez Gomís.

Por medio de un video, publicado en la cuenta de Instagram de ‘La Isla’, se ve el preciso instante en que Elizabeth, quien forma parte de las ‘Panteras’, salió volando por los aires, luego de que se tropezara con el cuerpo de uno de sus compañeros, quien estaba tendido en el suelo.

Tras el doloroso golpe que sufrió varios de sus compañeros de equipo recurrieron a su rescate, pues temieron lo peor.

“No te muevas”, se oye decir a sus compañeros, mientras el presentador del show narraba a la distancia lo sucedido con la mamá de Christopher y de Kailey.

“Elizabeth se acaba de caer. Está con muchísimo dolor. Yo estoy a la distancia para no interferir al equipo médico”, dijo Suárez Gomís sobre el accidentado debut de Elizabeth en el show.

Si bien su caída fue la primera de la temporada, este tipo de accidentes son demasiado comunes en este tipo de programas, tal y como sucedió con Julián Gil en la temporada pasada, quien tuvo que abandonar el proyecto por una lesión que sufrió.

Contrario a lo sucedido en aquella ocasión con el actor argentino, todo parece indicar que Elizabeth sí podrá seguir en la competencia al solo haber sufrido golpes en el cuello y la espalda.

“Me jaló todo, imagínate con Christian (de la Campa) ahí, el peso de Christian obviamente no puedo con él, entonces me jaló completamente, sentí el cuello y la espalda. Yo creo que fue el golpe y sentí que no podía respirar. Todavía me duele el cuello y la espalda, pero ya estoy mucho mejor”, compartió

A pesar del susto inicial que se llevó, la también presentadora de televisión aprovechó su tropiezo para destacar la importancia de siempre levantarse, no importando que tan dolorosa haya sido la caída.

“Como en la vida… cuando te caes, te levantas”, escribió Elizabeth en Instagram Stories.

