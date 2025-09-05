Elizabeth Gutiérrez derrite las redes luciendo cuerpazo en bikini a los 46 años

La actriz Elizabeth Gutiérrez, quien fuera pareja sentimental de William Levy, dejó boquiabiertos a sus fans con el video que compartió en su cuenta de Instagram, en donde se le ve luciendo su envidiable anatomía en un bikini bicolor.

En el material, con duración de unos cuantos segundos, se ve a la también presentadora corriendo y modelando en la playa al ritmo de “California Gurls”, un tema que Katy Perry interpreta en compañía de Snoop Dogg.

Eli, como le dicen de cariño, acompañó su video de un breve texto que describe a la perfección el excelente momento que está viviendo en el plano personal.

“¡Siendo yo misma, sin remordimientos!”, se lee en el texto con el que la mamá de Christopher y Kailey acompañó su publicación.

La publicación de Elizabeth, quien suena para formar parte de ‘La Isla: Desafío Extremo’, se llenó de inmediato de cualquier cantidad de comentarios por parte de sus fans y de otras celebridades, quienes cayeron rendidos ante su sensualidad.

“Hermosa”, “La más bella”, “La belleza, natural, sencilla y dulce en su máxima expresión”, “ESPECTACULAR 🔥🔥🔥🔥🔥”, “Admirable ❤️ belleza 😍 perfecta ❤️ preciosa 🔥 divina ❤️🔥”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que ha recibido tras su derroche de belleza.

Con sus fotos Elizabeth dejó demostrado que por ella no pasan los años, pues a sus 46 años sigue luciendo radiante y más bella que nunca.

Sigue leyendo: