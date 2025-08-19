William Levy revela si ya está enamorado tras su truene definitivo de Elizabeth Gutiérrez
William Levy se sinceró con Michelle Galván sobre su actualidad en el amor, luego de que llevara ya algunos meses soltero
El actor cubano William Levy, quien por más de 20 años fue pareja sentimental de Elizabeth Gutiérrez, se sinceró en una entrevista con la periodista Michelle Galván sobre su actualidad en el amor.
En la conversación, que se produjo en el podcast de la famosa presentadora, William detalló que actualmente se encuentra soltero y enfocado en él.
El galanazo de las telenovelas habló abiertamente sobre este tema, luego de que Michelle Galván le preguntara con todas sus letras: “¿William Levy está enamorado sí o no?”.
Si bien el actor no es muy dado a hablar de su vida privada, en esta ocasión se mostró abierto y aseguró que por ahora solo tiene cabeza para él y para Christopher y Kailey, sus dos hijos.
“Yo estoy enamorado de mis hijos en este momento y siempre lo he estado. De alguien más, de una pareja, todavía no”, compartió el también modelo, quien desde su separación ha sido vinculado con distintas mujeres, pero con ninguna se le ha podido comprobar algo.
Tras confesar que actualmente se encuentra soltero, la titular de ‘Primer Impacto’ aprovechó la apertura de su invitado y lo cuestionó sobre si ya estaba listo para abrir de nuevo su corazón, a lo que él respondió de manera negativa.
“Después de todo lo que ya ha pasado en mi vida he aprendido, y más en estos momentos de mi vida, que dejar entrar a alguien en tu espacio personal va a ser para mí un poquito difícil. Tendría que elegir a esa persona y sentir que es totalmente la adecuada para entrar a mi espacio porque he aprendido que en el mundo la lealtad está en escasez”, inició contando William.
A continuación detalló que en la actualidad, antes de formalizar algo, quiere destinar el tiempo suficiente para conocer a fondo a la mujer con la que podría compartir su vida en un futuro.
“Prefiero conocer a esa persona por muy buen tiempo antes de decidir dar un paso de esa forma”, continuó el actor, quien dijo estar feliz porque ya tuvo oportunidad de reencontrarse consigo mismo y a valorar lo que realmente importa en la vida.
“He aprendido a valorar mucho más, he aprendido a dejar ir, he aprendido a entender que es mejor la calidad que la cantidad”, concluyó en la conversación de más de 34 minutos que tuvo con Michelle Galván en ‘Dosis’ su podcast.
Sigue leyendo:
- Michelle Renaud habló de su química con William Levy en la serie “Camino a Arcadia”
- William Levy emocionado por trabajar por primera vez con su hija Kailey
- William Levy contó cómo se siente a cuatro meses de su arresto
- William Levy vive tenso momento con Raúl de Molina luego de que lo tildara de “mujeriego”