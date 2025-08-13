William Levy emocionado por trabajar por primera vez con su hija Kailey

William Levy se encuentra viviendo uno de los momentos más felices de su vida, tanto a nivel personal como profesional, en una reciente entrevista con People en Español, el actor cubano expresó cómo disfruta profundamente de su rol de padre y de la oportunidad de participar en proyectos que le apasionan, como su serie Camino a Arcadia, grabada en Tenerife, España, junto a la actriz mexicana Michelle Renaud.

El galán de telenovelas como Cuidado con el ángel, Sortilegio y Triunfo del amor, quien actualmente disfruta de una etapa llena de proyectos, está más emocionado que nunca por su próximo desafío: trabajar con su hija Kailey en una película que comenzará a filmar el próximo 15 de septiembre en España.

Willliam Levy emocionado de trabajar con su hija

Este proyecto es especialmente significativo para Levy, pues marca el debut actoral de su hija de 15 años, quien también compartirá escenas con él por primera vez.

Levy se mostró emocionado al hablar de la oportunidad de trabajar junto a Kailey, quien ya está preparándose para el rodaje.

“Poder compartir con ella el set por primera vez es algo que me tiene completamente emocionado”, dijo el actor, quien también reveló que prefiere no ensayar las escenas con su hija antes de la grabación para mantener la espontaneidad del momento.

“Soy de los actores que no ensaya mucho. Prefiero llegar al set y dejar que las cosas fluyan de manera natural. Si ensayas demasiado, la escena pierde su magia”, agregó Levy.

Esta filosofía de trabajo, dijo, también refleja su enfoque hacia su carrera, donde la improvisación y la autenticidad son clave para su actuación.

Aunque los detalles del proyecto siguen siendo un misterio, lo que está claro es que este proyecto marcará un hito importante en la vida de Levy y Kailey, quienes compartirán un momento único en el cine.

Kailey, quien es hija de Levy y la actriz Elizabeth Gutiérrez, sigue los pasos de sus padres, quienes ya le han abierto camino en el mundo de la actuación.

