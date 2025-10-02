Chef Yisus aclara rumores de romance con Elizabeth Gutiérrez

El Chef Yisus ha puesto fin a las especulaciones sobre su vida amorosa que surgieron el pasado mes de julio, cuando se le relacionó sentimentalmente con la actriz mexicoamericana Elizabeth Gutiérrez. ¿Qué fue lo que dijo? Aquí te lo contamos.

Con la personalidad extrovertida y frontal que lo caracteriza, el también conductor acudió como invitado especial al programa de YouTube ‘Dime la neta’, donde no pudo evitar los cuestionamientos con respecto a los rumores de romance con la ex pareja de William Levy.

“¿Hay algo de verdad ahí o no?”, le preguntó contundente el presentador argentino Quique Usales. “No, una linda amistad simplemente”, respondió contundente el Chef Yisus.

Asimismo, el famoso aseguró que lejos de sentirse molesto por protagonizar esta ola de rumores, para él es un halago, pues Elizabeth Gutiérrez “es una persona divina” y que se roba las miradas a donde quiera que vaya.

“Yo pienso que cualquier hombre soltero con el que ella comparte sin ningún tema de intimidad ni mucho menos, sino amistosamente, la van a vincular porque es espectacular“, complementó el ex colaborador de Univision.

Sin embargo, el Chef Yisus aseguró que actualmente se encuentra disfrutando de su soltería, estatus que mantiene desde que dio a conocer su separación desde la madre de sus hijas, Anabella y Silvana.

Y es que, para él, lo más importante es enfocarse en su faceta como papá durante el tiempo de convivencia que le corresponde con las pequeñas: “Yo creo que la separación me ha hecho aún más consciente de lo que es el tiempo con las niñas. Esa mitad de semana o ese fin de semana intercalado. Empiezas como a sacarle un poquito más el jugo“, sentenció.

Para finalizar, agradeció el balance que ha podido encontrar entre su carrera y vida personal: “Es una gran bendición sin duda alguna compartir con las niñas. Es el tiempo que más disfruto de todos, además de que se me va volando y crecen rapidísimo”, reiteró.

