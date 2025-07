Chef Yisus reaparece en ‘Despierta América’ tras ser relacionado con Elizabeth Gutiérrez

El chef venezolano Jesús Díaz, mejor conocido como el Chef Yisus, reapareció el martes 22 de julio en el foro de ‘Despierta América’, emisión de la que fue despedido a principios de diciembre del 2024.

La aparición del querido cocinero no será ni la primera, ni la última que se produzca en la emisión que fue su casa, pues es imagen de una reconocida marca de sartenes, por lo que cada determinado tiempo lo veremos deleitando los paladares de los seguidores del morning show de Univision.

Po medio de un video, que él mismo compartió en sus redes sociales, nos mostró el cálido recibimiento que le dieron sus excompañeros, en especial Karla Martínez, con quien le tocó compartir sus secretos culinarios.

“Hoy hubo madrugón culinario 🔪😜 En @despiertamerica junto a @karlamartineztv”, se lee en el texto con el que el afamado chef compartió un video que musicalizó con el tema “If you Don’t Want my Love” de Jalen Ngond.

La reaparición del Chef Yisus, quien recientemente fue relacionado con Elizabeth Gutiérrez, se apoderó de inmediato de los corazones rojos y de los mensajes por parte de sus fans, quienes extrañan verlo todas las mañanas en pantalla.

“Chef Jesús!! Que gusto verlo!”, “El mejor chef del mundo mundial 😊”, “Eres lo más hermoso de ese segmento”, “Que pena no pude verlo 😢”, “Me inspiras cada día”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que le han dejado sus fans en las redes sociales.

Hasta el momento se desconoce si el reconocido cocinero volverá pronto de tiempo completo a algún proyecto de Univision, lo único que se sabe es que está disfrutando al máximo esta etapa de su vida y de su paternidad, además de que estaría tratando de conquistar el corazón de la ex de William Levy, tal y como se insinuó hace unos días en el programa de Javier Ceriani por medio de la periodista Mandy Fridmann.

“Me encanta esa pareja, a parte es muy parecido a William Levy, le va a cocinar”, dijo Ceriani, luego de que se dijera que el nuevo prospecto de la actriz era un venezolano que sabía cocinar.

