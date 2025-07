Ninel Conde se suma como habitante a ‘La Casa de los Famosos México 3’

‘La Casa de los Famosos México 3’, que se estrena este domingo, continúa tomando forma, luego de que este martes se confirmara la presencia de Ninel Conde en la emisión de Televisa.

La confirmación de la actriz se produjo este martes en las instalaciones de Televisa San Ángel por medio de una conferencia de prensa, en donde expresó su felicidad por formar parte de este proyecto.

“🎶Me dicen bombón suculento 🎶 ¡Bienvenida a la tercera temporada de #LaCasDeLosFamososMx, @ninelconde! 🙌🏻🏠”, se lee en el texto con el que ‘La Casa de los Famosos México 3’ acompañó la presentación de la también cantante com un a de sus habitantes.

‘El Bombón Asesino’, como también se le conoce, no es una improvisada en este tipo de reality shows, pues hace 21 años formó parte de ‘Big Brother VIP 3’, en donde se convirtió en la séptima eliminada, mientras que Eduardo Videgaray fue el gran ganador de aquella edición que duró 64 días.

Al ser cuestionada por Galilea Montijo sobre lo que vivió en aquel entonces y lo que le espera ahora, Ninel Conde aseguró que esta experiencia será muy distinta a la que vivió hace dos décadas, pues en aquel entonces las redes sociales no tenían el peso que hoy día tienen, además de que algunas reglas son diferentes.

“En aquel entonces no existían los posicionamientos. Es otro concepto. Creo que hay generaciones maravillosas ahora que han conectado impresionante con la casa y, la verdad, es que fueron tres años que mis fans y la gente me estuvo pidiendo que entrara y, la verdad, sí me daba miedo, pero al final me arrepentía”, contó Ninel Conde ante la presencia de todos los presentadores de la emisión.

A continuación detalló que estuvo en negociaciones desde temporadas pasadas con la producción, pero fue hasta ahora que pudieron llegar a un arreglo.

“Estábamos en negociaciones en esta, en el otro proyecto también y al final decía: ‘No manches, no’”, respondió Ninel, quien detalló que no ha querido acercarse a ninguno de los futuros habitantes, ni sacar conclusiones sobre ellos antes de tiempo.

Además de a Ninel Conde, ‘La Casa de los Famosos México 3’ también presentó este miércoles a Luis Rodríguez, mejor conocido como ‘Guana’, quien forma parte del programa ‘Me Caigo de Risa’.

“¡Se armaron las risas! 😂 @elguana es el NUEVO HABITANTE de #LaCasaDeLosFamososMx, ¿aguantarán su humor?”, se lee en el texto con el que la cuenta de Instagram del show presentó a otro de sus habitantes.

Ninel Conde no será la única que ya estuvo en el encierro.

Además de ella, ‘La Casa de los Famosos México 3’ contará con otras caras conocidas del formato, como es el caso de Facundo, quien terminó segundo en ‘Big Brother VIP 1’, mientras que a Alexis Ayala lo vimos en ‘Big Brother VIP 3’.

Sigue leyendo: