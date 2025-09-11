Elizabeth Gutiérrez sale en defensa de sus hijos: “Basta de querer hacer notas con mentiras”

La actriz Elizabeth Gutiérrez, quien fuera pareja de William Levy, está acostumbrada a estar en el ojo de la polémica por su relación, sin embargo, en horas recientes lanzó un comunicado en el que pidió poner un alto.

Por medio de una publicación, que realizó en Instagram Stories, la también presentadora detalló que ella ya aprendió a dejar pasar los chismes que la involucran, pero dejó en claro que no permitirá que se metan con sus hijos, Christopher y Kailey.

“Me he mantenido al margen de las cosas que se dicen de mí. No voy a ir por el mundo tratando de parar lo que se dice de mí o de convencerlos de lo contrario. No me interesa, pero no voy a permitir que hablen de mis hijos”, se lee al inicio de su comunicado.

A continuación detalló su interés en que no se involucre a sus hijos en temas que no tienen nada que ver con ellos o que se trate de algún tipo de difamación.

“Les hice un llamado anteriormente de parar con todo tipo de difamación y ahora más que nunca se los repito a los medios de comunicación que buscan su nota a través de una situación delicada de una familia. Les reitero, no voy a permitir que hablen de mis hijos”, aseveró

Aunque no ahondó en detalles sobre el tipo de información a la que hacía referencia, Elizabeth Gutiérrez detalló que sus hijos están con bien y hasta compartió una foto junto a ambos.

“Ahora mismo les pido que bajen cualquier tipo de nota que tengan de mis hijos, mis hijos están perfectamente bien, gracias a Dios. Ya basta de querer hacer notas con mentiras. Ahí no es”, concluyó la actriz, quien busca poner un alto al acoso y las calumnias.

Elizabeth Gutiérrez lanzó este comunicado en defensa de sus hijos (Elizabeth Gutiérrez/Instagram) Credit: Elizabeth Gutiérrez/Instagram | Cortesía

