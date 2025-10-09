Nievelis y Galeano se enfrentan en “La Isla: Desafío Extremo 2”

La segunda temporada de “La Isla”: Desafío Extremo“ ha empezado y ya tenemos lesionados y conflictos entre equipos.

Elizabeth Gutiérrez es la primera participante que deberá abstenerse de jugar en ciertas pruebas, debido a la caída que protagonizó durante el primer desafío de la temporada. Mientras que Nievelis y José María Galeano protagonizaron la primera pelea dentro de la competencia.

Los retos del segundo día dentro de la isla nos dejaron a los tiburones como ganadores, de nuevo. Estos se quedaron con el primer tótem de la temporada y así obtuvieron nuevos beneficios, sumados al hecho de que, como campeones del primer reto, duermen en playa alta.

Durante el reto del castigo, la suerte de los tiburones liderados por José María Galeano menguó y fueron las panteras los vencedores, librándose así de tener que quebrar miles de cocos bajo el incesante sol.

La prueba del lodo, la que ganaron las panteras, no contaba con reglas. El lodo era tierra de nadie y consistía en arrebatar un balón para poder encestarlo, una combinación letal entre rugby y baloncesto.

Todos jugaron sin piedad, aunque algunos aseguren que no. El lodo no les permitía ser gráciles y mucho menos amables o nobles. Empujones, jalonazos e incluso patadas. ¿Agresiones? Probablemente sí, pero todas permitidas. De nuevo, no existían las reglas.

Gary Centeno, el líder de las panteras, en dos ocasiones sugrió lesiones. En una incluso se temió que le hubiesen dislocado el hombro y en otra lo golpearon en la barbilla. Todos fueron duros. Nadie tuvo piedad.

Geleano quiso exigir en un buen juego. Él fue quien jaloneó a Gary y casi le disloca el hombro. ¡Todos jugaron a ganar!

Nievelis, participante de las panteras, también es ruda en este tipo de juegos. No se deja y tiene la fuerza suficiente para inmovilizar a un contrincante. Esto no le gustó a Galeano, quien pedía que simplemente dejarán jugar sin aprisionar a una persona. ¿Justa petición? ¡Absurda diría yo!

