Las águilas empiezan a levantar el vuelo en “La Isla: Desafío Extremo 2”

Las águilas ganan su primer reto por la misión y se libran del castigo. La semana pasada los integrantes de este equipo la pasaron de mal en peor, pero parece que esta semana están levantando el vuelo. Después de la eliminación de Zoraida, la primera desterrada de “La Isla: Desafío Extremo”. Sus compañeros ahora parecen tener un equipo mejor engranado y complementado.

Nievelis y Galeano se enfrentan en “La Isla: Desafío Extremo 2”

A diferencia de la semana pasada, los que parece que están perdiendo el rumbo y la motivación son los tiburones, y es que las diferencias entre sus integrantes se han convertido en algo arduo de sobrellevar. Martín y Roy, por ejemplo, están completamente enemistados y la comunicación entre ellos está fracturada.

Fernanda es la actual líder del grupo, pero sentir que no está aportando suficiente en las pruebas la tiene al borde del colapso emocional.

Las panteras, por su parte, se mantienen firmes en lo suyo. También tienen momentos incómodos entre sí, pero no lo suficiente como para colapsar y dar por perdida la competencia.

Por recomendación médica, Elizabeth Gutiérrez se queda fuera de la prueba de hoy en “La Isla: Desafío Extremo 2”

