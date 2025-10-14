Zoraida Gómez es la primera desterrada de La Isla: Desafío Extremo 2

Zoraida Gómez se convirtió la noche del 13 de octubre en la primera desterrada de “La Isla”. Desafío Extremo 2″. La prueba la tuvieron que disputar la mexicana contra José María Galeano, Fernanda, Martín y Moi.

La prueba en concreto consistía en armar un rompecabezas a escala. La dinámica era sencilla: no requería esfuerzo físico ni resistencia. Al contrario, los participantes tenían que demostrar agilidad mental, concentración, además de dominio propio, para poder colocar cada pieza en su lugar sin permitir que te afectara lo que el resto de tus compañeros en competencia hicieran.

Zoraida no alcanzó ese dominio. Y aunque en un principio parecía que estaba logrando tener un avance por encima del resto de sus compañeros, la verdad es que la falta de concentración la llevó a dudar de sí misma.

Tres participantes de los tiburones fueron a competencia contra dos de las águilas. Galeano estuvo a punto de perder en este reto, demostrando que Martín y Fernanda son superiores a él también en este tipo de dinámicas de eliminación.

El liderazgo del español está pesándole a los tiburones, que parecen ganar sus retos no porque haya entre ellos un líder, sino porque uno por uno se complementan bien en el terreno de juego. Sin embargo, la falta de comunicación ya se ha convertido en un terrible mal para la convivencia del día con día.

