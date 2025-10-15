Las panteras vuelven a ganar playa alta en “La Isla: Desafío Extremo 2”

Las Panteras ganan playa alta por segunda ocasión. “La Isla Desafío Extremo 2” vive momentos intensos dentro de la competencia porque las desigualdades pesan cada día más.

Las águilas no logran salir de playa baja y esto no les permite estar mejor alimentados ni descansados en comparación con el resto, y esto los mantiene realmente en desventaja en cuanto a sus capacidades a la hora de competir.

Las águilas siguen en playa baja y no logran alzar el vuelo. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Telemundo

Los tiburones, por otra parte, siguen siendo altamente competitivos; sin embargo, se mantienen en playa media y esto seguirá complicando la convivencia, sobre todo con participantes como Martín, que se queja de la mala alimentación. Hay que sumar a todo esto que las águilas también están tristes por la partida de Zoraida.

Pero además, ante la situación, analizan a sus contrincantes; afirman que Galeano es fuerte en la competencia, pero estuvo a punto de salir por el rompecabezas.

La eliminación de Zoraida también llevó a las águilas a analizar la decisión de Gary de salvar a Ximena de los tiburones. Mauricio les cuenta que escuchó a los tiburones peleando en la carpa y que estos también tienen problemas con Martín por la comida. Básicamente, entendiendo que por estas razones Gary junto a su equipo pudieron haber tomado esta decisión.

