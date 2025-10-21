Elizabeth Gutiérrez es la segunda desterrada de "La Isla: Desafío Extremo 2".

Ayer por la noche se despidió de la competencia Elizabeth Gutiérrez. “La Isla: “Desafío Extremo 2” mostró cómo desterraron a la reconocida actriz. Sin embargo, la eliminación de anoche se vivió totalmente sin gracia. Desde que Héctor Suárez Gomís confirmó que el reto sería de equilibrio, ya el público sabía que Elizabeth sería eliminada.

El programa de anoche se vivió, casi, sin pena ni gloria. El reto de equilibrio puede ser complicado y largo, ya que termina venciendo no solo el que mejor equilibrio tiene, sino también quien más resistencia alcance.

Dudas…

Sabiendo que Elizabeth tenía el tobillo derecho lesionado, todo parecía “la crónica de una muerte anunciada”. ¿Fue planeado? ¿Elizabeth quería abandonar la competencia?

Estos cuestionamientos son un reflejo de las dudas del público y, ahora que la actriz ha sido desterrada, solo ella podrá aclarar las incógnitas aquí planteadas.

¿Las panteras abandonaron a Elizabeth Gutiérrez?

Roberto, integrante de las Panteras, tenía el poder de salvar a alguien de eliminación. En ese momento el público pensó que era la oportunidad de Elizabeth de librarse del reto final; sin embargo, las panteras mantuvieron su estrategia y salvaron por segunda ocasión consecutiva a Ximena, participante de los tiburones.

Estrategia peligrosa

El objetivo es claro: quieren mantener al eslabón más débil de los tiburones entre sus filas. Quieren que el equipo liderado por Fernanda no logre encontrar el equilibrio que necesita para retomar el poder de las competencias. Pero la estrategia puede ser peligrosa y una “navaja de doble filo”; Ximena está logrando encontrar el ritmo en algunas competencias y, entre más tiempo pase en la isla, más podría acoplarse a la misma y convertirse en un problema seriamente entrenado para el reto.

Se vea como se vea o se analice de “x” forma, el resultado es el mismo: Elizabeth Gutiérrez ha sido desterrada y la competencia en “La Isla: Desafío Extremo 2” continúa.

Según el avance de ayer, hoy el público sí disfrutará de una competencia atractiva y exigente. La simpleza que dejó el lunes de eliminación, por ser un día sin drama y sin estrés, esperemos quede en el olvido y no porque los fans no “sufrieran” con la eliminación de Elizabeth. Es que simplemente todo el episodio de ayer se vio como un sencillo trámite de transmisión.

