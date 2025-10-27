Las águilas empatan en medallones con los tiburones y las panteras en “La Isla: Desafío Extremo 2”

“La Isla: Desafío Extremo 2” se pone cada vez más complicada y más después de que las águilas empataran en tótems ante las panteras y los tiburones. Esto los forza a seguir compitiendo entre sí, ya que aquel equipo que tenga menos medallones desaparecerá.

Por estrategia. Se ha podido ver que en ocasiones hay equipos que no juegan con la energía suficiente como para obtener un medallón; sin embargo, en este último reto, las águilas hicieron todo lo posible para vencer y evitar ser desintegrados.

Hasta hace dos semanas cualquiera podría haber dicho que las águilas serían el equipo a desintegrar; sin embargo, en los últimos días son los tiburones los que no logran compaginarse. Cayeron en playa baja y esto ha terminado por complicar y dinamitar la convivencia. entre Martín y el resto de sus compañeros.

El juego sigue su curso y hoy en “La Isla: Desafío Extremo 2” se vivirá un nuevo proceso de eliminación, en el que Mauricio Islas, Christian de la Campa y Julieta Grajales enfrentarán su destino en esta competencia.

Sin embargo, hay que recordar que nuevos nombres se unirán al proceso de eliminación de hoy y las panteras tienen el poder de salvar a uno de los nominados, lo que nos indica que De la Campa podría regresar con su equipo sin necesidad de pasar por eliminación.

