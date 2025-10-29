Las águilas le arrebatan playa alta a las panteras en “La Isla Desafío Extremo 2” gracias a Mauricio Islas

Ayer en “La Isla”: Desafío Extremo 2” se peleó por territorio. Las águilas derrotaron a sus rivales y lograron arrebatarles a las panteras Playa Alta. La distribución de poderes cambió de nuevo en relación a estos dos equipos, mientras que los tiburones se quedan en playa baja.

Mauricio Islas y Jason Romo fueron grandes propulsores de la victoria de las águilas; la puntería de uno junto a la velocidad y agilidad del otro le dieron a su equipo una combinación inquebrantable, que ni el mismo Gary logró quebrar.

Las panteras se quedan con playa media, y Gary sigue alardeando en lo privado del éxito de sus estrategias. El equipo que esta semana estuvo liderado por Christian de la Campa cambió de líder y en los días siguientes estará bajo las órdenes de una mujer.

El destierro de Fernanda, por otra parte, ya les pesa a los tiburones. Ximena ha tenido que repetir durante varias pruebas, demostrando que, aun cuando tenga el entusiasmo, físicamente aún no da el ancho para esta competencia.

La lucha por territorios y medallones, con cada día que pasa, se pone mucho más compleja. Los retos se vuelven más complicados y exigentes y las lesiones comienzan a pasarle factura a los participantes.

Helen ayer no pudo competir por el golpe que se dio la semana pasada, al caer sobre su columna. Esto hace que no todas las pruebas sean aptas para ella y compromete el desempeño del equipo, por el rendimiento de Ximena, quien en retos de velocidad y fuerza no logra aportar nada, de momento.

