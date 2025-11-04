Ximena Herrera es la cuarta desterrada de “La Isla: Desafío Extremo 2”

Ximena Herrera se convirtió anoche en la cuarta desterrada de “La Isla: Desafío Extremo“, la segunda de los tiburones en salir de la competencia. La dinámica final estuvo a punto de ganarla y dejar como resultado la eliminación de Jason Romo; sin embargo, por azares del destino, ella no logró completar la dinámica y esto la llevó a ser la cuarta desterrada.

Vale decir que el hecho de que Jason Romo haya estado a punto de ser eliminado demuestra la pésima estrategia bajo la cual se rigen las águilas, al igual que los tiburones. Gary fue el único nominado de las panteras en tener que enfrentarse a este reto final; sin embargo, fue el mejor de todos al terminar primero este proceso y regresar con sus compañeros como si nada.

Ximena siempre fue el eslabón más débil de su equipo; pese a esto, siempre intentó dar la pelea, aunque los resultados nunca fueron los esperados. Demostró tener tenacidad, pero la verdad es que ella no es del todo una participante con las condiciones físicas suficientes para presentarle pelea a rivales como Nievelis o Estefanía de las Panteras.

Se espera que con la salida de Ximena los tiburones logren mejorar en su rendimiento dentro de la competencia y que las águilas sean mucho más inteligentes a la hora de nominar a sus participantes. Anoche Jason y Paulina no deberían haber sido nominados, sino Moi y Julieta, con el objetivo de que fuese el ecuatoriano el eliminado de la competencia. Lamentablemente, Moi no aporta los suficientes puntos a su equipo como para verlo como un elemento clave para las victorias de las águilas.

