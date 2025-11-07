Las panteras se impusieron ante las águilas en ‘La Isla: Desafío Extremo 2’

Anoche las panteras rompieron con la hegemonía impuesta por las águilas y retomaron la victoria en el jueves de nominación en “La Isla: Desafío Extremo 2“. Con esto lograron que el primer nominado de la semana fuese Moi, integrante de las águilas y no de las panteras.

Lamentablemente, anoche, el público también fue testigo de cómo Roy no termina de acoplarse a las panteras, y en lugar de jugar con y para su equipo, vulnera la información interna de estos al hablar constantemente sobre cómo se siente con ellos.

Al final del día, lo que genera Roy es darle información valiosa para Galeano, porque es así como se entera de la vulnerabilidad de los jugadores de las panteras, a través de los ojos de Roy, algo que este aún no logra entender o ni siquiera le importa.

Helen, por su parte, está siendo más inteligente. En ocasiones es necesario saber guardar silencio y no meterse en luchas o batallas que no nos corresponden. Desde esta óptica, Helen ha sabido mantenerse al margen de lo que Roy y Galeano hacen.

Todo lo que Roy propició anoche en la ceremonia de nominación lo ha convertido en el participante ideal de las panteras para eliminación, y así mismo lo piensa el público de este equipo.

Sigue Leyendo más de “La Isla: Desafío Extremo 2” aquí:

· Las águilas se convierten en líderes indiscutibles de “La Isla: Desafío Extremo 2”

· Los tiburones desaparecieron y las panteras pierden playa alta en “La Isla: Desafío Extremo 2”

· Ximena Herrera es la cuarta desterrada de “La Isla: Desafío Extremo 2”