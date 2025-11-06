Las águilas se convierten en líderes indiscutibles de “La Isla: Desafío Extremo 2”

Las panteras han caído en su peor racha de derrotas desde que inició la competencia en “La Isla: Desafío Extremo 2“. La verdad es que todo puede ser a raíz de las pésimas decisiones que tomaron a la hora de elegir al integrante que querían de los tiburones: Roy. El paramédico no se siente parte del equipo y, aunque intenta aportar puntos, la verdad es que su ánimo está por los suelos y no se termina de acoplar a estos.

Mientras que Martín y Galeano han llegado literalmente a sumar a las águilas y tienen no solo mejores resultados, sino también mucho mejor cara que cuando estaban con su equipo, los tiburones.

Helen y Roy parecen “almas en pena” como parte de las panteras y esto posiblemente no les permite jugar con ánimo y muchísimo menos obtener los resultados deseados.

¡Todo mal para las panteras! Desde que los tiburones se disolvieron y los equipos quedaron conformados como mencionamos, el equipo de Gary Centeno no para de perder; para colmo, sigue durmiendo en playa baja y nada parece cambiar para mejorar su situación. Ayer perdieron en la dinámica del castigo, así que hoy regresarán a los circuitos más cansados, además de derrotados.

Aquí es donde veremos quiénes son realmente más fuertes, porque las pruebas y las tempestades sacan el peor rostro de los seres humanos, y en pocas ocasiones aparecen las mejores intenciones.

Roy y Helen parecen completamente rendidos, la verdad, y su actitud no suma para ayudar a sacar a las panteras del pozo de las derrotas. Y viendo los resultados y su efecto, cualquiera podría decir que el problema tal vez, antes, eran ellos y no los demás.

