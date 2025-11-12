Moi es el quinto desterrado de “La Isla: Desafío Extremo 2”

¿Se rindió? La eliminación de Moi Guiquita se convirtió esta semana en el quinto desterrado de “La Isla”. Desafío Extremo 2“. Sin embargo, durante la prueba, al público televidente le quedó la impresión de que este se dio por vencido.

¿Qué es lo que estaba pasando cuando Moi empezó a ponerse nervioso en la competencia? Durante la prueba de eliminación teníamos a José María Galeano por encima de Jason Romo y del mismísimo Guiquita. Esta prueba de equilibrio, fuerza y control demostró que el español tiene habilidades que hasta ese día no había demostrado, porque iba muy por encima de Jason en dicha prueba de eliminación.

Para algunos, Moi pudo haber decidido sacrificarse por Jason, pero sobre todo por el equipo. Ya que aun cuando Galeano puede ser muy bueno en algunas pruebas, Jason es superior en juventud, agilidad y rapidez en muchas pruebas en comparación con Galeano y al mismísimo Moi. Por esta razón, puede que el ecuatoriano decidiese rendirse para que su equipo no perdiera a un buen competidor dentro del juego, en su lucha frente a las panteras.

De momento, las águilas han logrado hacerle frente a las panteras en algunos retos, pero el equipo liderado por Gary Centeno sigue demostrando poder y liderato en una competencia en donde muchos creían que los mejores serían los tiburones.

La final se acerca y, aunque los morados siguen siendo favoritos, los verdes no se dejarán atrapar tan fácilmente.

