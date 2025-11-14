Mauricio Islas y Julieta se declaran la guerra en ‘La Isla: Desafío Extremo 2’

Existen las relaciones irreconciliables y después están Mauricio Islas y Julieta Grajales. Si bien es cierto que ellos no son pareja en la vida real ni dentro de “La Isla: Desafío Extremo 2“; la verdad es que dentro del reality se llevan como “perros y gatos”. No hay manera de que lleguen a una conclusión armoniosa, sobre todo porque Grajales pinta a Islas como un manipulador.

Aunque Julieta tiene público que la apoya, mayoritariamente cuenta con detractores que no entienden su proceder. Porque mientras intenta justificar sus acciones y decisiones, la verdad es que mucho de lo que dice durante los procesos de nominación está tergiversado por sí misma.

Ella sí ha traicionado a su equipo con las panteras. Ella sí se ha dedicado a perder pruebas en donde literalmente ha podido perjudicar a Jason Romo y Mauricio Islas para nominación y sí intenta manipular a sus compañeros tratando de vender tantas versiones difusas que uno verdaderamente termina confundido con lo que dice y lo que hace.

No existe mucha coherencia en las palabras de Julieta. Mauricio ha tratado de ser conciliador y no se cierra al diálogo; gracias a esto han podido hacer concesiones de cara a la convivencia; sin embargo, Julieta termina desistiendo, alegando actitudes del actor mexicano que el público nunca ha podido comprobar. En primer lugar, porque no han sido evidenciadas dentro del mismo reality por ninguna cámara y, en segundo lugar, porque el actor nunca ha jugado en contra de su equipo.

Ayer los dos quedaron nominados. Y Julieta aprovechó el momento para pedirle a las panteras que no salven al actor, que le permitan a ella ir con él a eliminación. Porque ya llegaron al punto en el que o se queda ella o se va él.

Sigue Leyendo más de La Isla: Desafío Extremo 2 aquí:

· ¿Christian de la Campa abandorá hoy “La Isla: Desafío Extremo 2”?

· Moi es el quinto desterrado de “La Isla: Desafío Extremo 2”

· Hoy las águilas se eliminarán entre sí en “La Isla: Desafío Extremo 2”