Las panteras cierran el ciclo de equipos ganando playa alta en ‘La Isla: Desafío Extremo’

“La Isla: Desafío Extremo 2” está viviendo su etapa final. Anoche en la isla se jugaron el beneficio de playa alta y las panteras demostraron nuevamente su hegemonía sobre las águilas conquistando lo que su conductor Héctor Suárez Gomís ha denominado “su hábitat”.

Gary, Roy, Nievelis, Estefanía y Roberto celebraron este triunfo demostrando que con el pasar de las semanas son el equipo más aguerrido de la isla. Las águilas han tenido sus momentos y sus victorias, pero los del equipo morado han sabido imponerse y levantarse mucho más rápido que ellos ante las derrotas.

La próxima semana el juego por equipos llegará a su final y la pelea será individual. Y de alguna forma, a nivel anímico, las panteras llevarán superioridad desde la perspectiva de sus constantes victorias, como la mejor alimentación y descanso que han podido disfrutar.

La temporada pasada sucedió algo similar, en donde solo uno de los finalistas era parte del otro equipo, mientras que tres de los tiburones avanzaron hacia la final. Hablamos de Natalia Alcocer, Guty Carrera y Adrián Di Monte.

En esta ocasión es posible que a la final de “La Isla: Desafío Extremo 2”: entren Roberto, Roy, Nievelis, Estefanía y Martín. Gary ha sido bueno en varias dinámicas, pero no ha podido demostrar la continuidad y regularidad que otros de su equipo sí han demostrado, como los antes mencionados, que pertenecen a las panteras y podrían pasar a la gran final de esta edición.

Hay que recordar que, una vez finalizado este reality, Telemundo regresa con Exatlón Estados Unidos en su décima temporada.

