Julieta Grajales es la sexta desterrada de ‘La Isla: Desafío Extremo 2’

Fabiola Grajales quería una eliminación cara a cara con Mauricio Islas y se le dio. Anoche ambos, junto a Martín, Roy y Jason Romo, se enfrentaron a la sexta prueba de eliminación de “La Isla: Desafío Extremo 2”, que desembocó en el destierro de Grajales.

La actriz mexicana abandonó anoche el reality en una prueba en la que Martín terminó el reto en primer lugar, mientras que Mauricio lo hizo en segunda instancia. Roy y Jason avanzaron dejando a Julieta en último lugar.

Las águilas llevan perdiendo integrantes durante semanas consecutivas. Pese a que se han fortalecido con el ingreso de los ex tiburones: José María Galeano y Martín Salvador, la verdad es que no logran apoderarse de la competencia versus las panteras. El equipo morado integrado por Gary, Roberto, Roy, Estefanía y Nievelis se mantiene firme y fiel a su instinto de caza.

Anoche, además de ver la eliminación de Julieta, un personaje que fue sumamente polémico en esta competencia, el público también disfrutó del encuentro de los familiares con algunos integrantes de las panteras. El momento fue muy emotivo, sobre todo al ver a Gary reunido con su hija Luna, una pequeña que ruge como las panteras en apoyo a su padre y el resto del equipo.

Hoy águilas y panteras pelearán por el territorio. Habrá que ver si la eliminación de Julieta facilita la comunicación y convivencia entre las águilas; de ser así, los argumentos de Mauricio Islas sobre el comportamiento de Grajales cobrarán mayor poder y sentido frente al resto de participantes.

