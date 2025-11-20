Tras las acusaciones, Kevin Spacey declara que “no tiene hogar” y enfrenta una crisis financiera

Kevin Spacey, el dos veces ganador del Oscar, se encuentra en un punto de inflexión en su vida y carrera. En una reciente entrevista con el Telegraph, el actor de 64 años hizo una revelación impactante: afirma no tener hogar. “Vivo en hoteles, vivo en alojamientos de Airbnb, voy donde está el trabajo”, declaró. “Literalmente no tengo hogar, eso es lo que intento explicar”.

Esta declaración es el reflejo de las consecuencias personales y económicas de los últimos siete años, un período marcado por múltiples acusaciones de conducta sexual inapropiada que comenzaron en 2017.

Aunque en su momento negó las acusaciones y se declaró abiertamente gay, la sombra de estos cargos persistió. Sin embargo, Spacey fue absuelto de los cargos de abuso sexual en Nueva York en 2022 y de agresión sexual en Londres en 2023.

“Un costo abrumador”

“Los costos de estos últimos siete años han sido astronómicos. He tenido muy pocos ingresos y muchos gastos”, afirmó el actor, describiendo su situación financiera como “mala” y reconociendo que se habló de bancarrota, aunque nunca se materializó.

La crisis llegó a un punto crítico cuando su casa en Baltimore, donde vivía desde 2012, fue embargada. En una aparición en ‘Piers Morgan Uncensored’ en junio, Spacey reveló: “Van a subastar mi casa. Así que tengo que volver a Baltimore y guardar todas mis cosas en un depósito. No sé muy bien dónde voy a vivir ahora”.

“Uno lo supera”, declaró al Telegraph. “De alguna manera, siento que he vuelto al punto de partida, es decir, que simplemente iba donde había trabajo. Todo está guardado y espero que, si las cosas siguen mejorando, pueda decidir dónde quiero establecerme de nuevo”.

Kevin Spacey posa al frente de los fotográfos en la alfombra roja del Festival de Venecia en agosto de 2025.

Crédito: Alessandra Tarantino/Invision/AP.

Su regreso profesional, aunque lento, ya está en marcha. El actor revela que en los últimos tres años ha realizado seis películas, entre ellas ‘Holiguards’, que él mismo dirigió. No obstante, el regreso a un gran estudio de Hollywood sigue siendo la gran asignatura pendiente.

Spacey confía en que ese momento llegará, pero cree que la industria está esperando una especie de “autorización” de una figura de gran autoridad. “Estamos en contacto con personas muy influyentes que quieren que vuelva a trabajar”, afirmó. “Y eso sucederá en el momento oportuno”.

Incluso fue más allá al señalar: “Creo que si Martin Scorsese o Quentin Tarantino llaman mañana a Evan (Lowenstein, su representante), todo habrá terminado. Me sentiré increíblemente honrado y encantado cuando un talento de ese calibre me llame“.

Un indicio de que los vientos podrían estar cambiando a su favor se vio en mayo de 2024, cuando Spacey volvió a ser el centro de atención en un escenario de prestigio. Asistió al Festival de Cine de Cannes para recibir un premio a la trayectoria profesional del Better World Fund.

Durante su discurso de aceptación, y según informó Variety, el actor declaró: “No estoy enojado, ni amargado, ni resentido, sino más presente, más amoroso, más comprensivo y más indulgente que nunca en mi vida”.

