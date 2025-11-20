Trump analiza “medidas adicionales” contra narcos en México

En medio de la lucha que el gobierno de EE.UU. emprendió contra los cárteles de la droga, muchos de los cuales designó como organizaciones terroristas, el presidente Donald Trump evalúa “medidas adicionales” contra los grupos criminales que operan en México.

Así lo informó la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, en una rueda de prensa, donde también destacó los “avances históricos” del gobierno de Claudia Sheinbaum en la lucha contra las drogas.

“Hemos visto avances históricos por parte de la presidenta Sheinbaum y su administración en México en lo que respecta a la lucha contra los cárteles. Han cooperado de manera extraordinaria en los esfuerzos en nuestra frontera sur para combatir la inmigración ilegal y el narcotráfico”, expresó Leavitt.

Sin embargo, detalló que el presidente está muy interesado en tomar medidas adicionales contra los cárteles de la droga, y su equipo de Seguridad Nacional “está analizando estas opciones constantemente”.

Estas declaraciones se dan unos días después de que el presidente Trump dijo que no está “contento” con México por el combate al narcotráfico, y señaló que no descarta un ataque contra los cárteles en territorio mexicano.

En la Oficina Oval, Donal Trump fue cuestionado sobre posibles ataques en México para frenar el narcotráfico, señalamiento al que respondió: “Por mí está bien” y recalcó: “No digo que lo vaya a hacer, pero estaría orgulloso de hacerlo”.

Asimismo, esta polémica se produce en medio del operativo “Lanza del Sur” que la administración de Trump realiza para combatir el narcotráfico en Latinoamérica, argumento utilizado para destruir unas 20 lanchas supuestamente cargadas con droga en aguas del Caribe y el Pacífico, cerca de Venezuela y Colombia, en donde han muerto alrededor de 80 personas.

