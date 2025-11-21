El tiempo de hoy en Los Ángeles para este viernes 21 de noviembre

Los Ángeles se prepara para vivir un viernes con los cielos totalmente cubiertos. De acuerdo al parte meteorológico de AccuWeather, la temperatura aumentará hasta los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de máxima durante el día, mientras que a la noche se registrará la temperatura más baja, con 54 grados Fahrenheit (12ºC) de mínima. Los vientos del noreste soplarán con velocidades de 6.84 mph durante la jornada y de 4.35 durante la noche.

La probabilidad de lluvia para estas franjas del día estará entre el 84 y 15 por ciento. Por otra su parte, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” rondará los 64ºF (18ºC) de máxima y 64ºF (18ºC) de mínima.

En esta época del año, el amanecer se producirá a las 06:31 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 16:46 h. En total tendremos 10 horas de luz solar durante la jornada.

El pronóstico del tiempo para mañana en Los Ángeles

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Los Ángeles se esperan pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 50 y los 73 grados Fahrenheit (10 y 23ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 8% por la mañana, 1% por la tarde y 8% por la noche.

El clima en Los Ángeles

La bella ciudad de Los Ángeles cuenta con un clima templado durante la mayor parte del año, con la temporada cálida que dura desde julio hasta septiembre. Durante este tiempo, la temperatura máxima diaria de media es de más de 80 °F, con ocn agosto a la cabeza con el més más caliente con una temperatura máxima promedio de 84 °F y mínima de 66 °F.

Por otro lado, la temporada fresca de LA dura desde noviembre hasta marzo, con la temperatura máxima promedio diaria por debajo de 70 °F. Importante mencionar que el mes más frío del año en Los Ángeles es durante la Navidad, en diciembre, con una temperatura mínima de promedio de 66 °C y máxima de 68 °C.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más al norte.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos con altas temperaturas y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas de costa, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en los meses centrales del verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.

