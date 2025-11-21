Horóscopo de hoy de Nana Calistar 21 de noviembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
CÁNCER
Ya suéltate esa costalera de recuerdos feos que solo te traen ansiedad y ojeras. Ese pasado ya ni te manda mensajes, ¿pa’ qué sigues ahí metiendo el hocico? No sigas cargando shingaderas que nomás te estorban para avanzar. A veces te me clavas en cosas que ni importancia tienen y ahí vas, dándoles vueltas como si fueran el gran misterio del universo, mientras descuidas lo que sí te puede dar crecimiento, paz y dinerito.
Un signo de agua podría llegar a moverte el tapete y no hablo nomás de emoción, eh… podría marcar un antes y un después en tu vida. En lo familiar, llévate la fiesta tranquila, no hagas un huracán donde nomás había un vasito tirado. Te viene un dinerito extra y chance de iniciar negocio propio, pero aguas: no dejes que la emoción te haga gastar a lo pendejo.
Mucho cuidado estos días, porque podrías andar distraído o distraída y pegarte un buen trancazo, ya sea en una caída, golpe o algo que te saque un “¡ay, cabrón!”. En el trabajo se ve estrés y carga de chamba, pero tú mantente firme, que lo que vale cuesta.
Te llegará la nostalgia bien perra porque vas a extrañar a alguien que ya no está, pero mira qué curioso: esa persona todavía te piensa más de lo que crees. No andes de hocicón u hocicona, porque podrías soltar algo que no deberías y meter la pata bien gacho. Cuida tu palabra y tu energía, que andas en un momento en que TODO se te cumple… lo bueno y lo malo.
GÉMINIS
Ponte las pilas con tu cuerpo y tu salud porque últimamente andas como niño en kermés: comiendo lo que se atraviesa. Si no te mueves, vas a subir de peso más rápido que chisme en vecindad. Te traen envidia varias amistades, así que no andes presumiendo planes, porque son capaces de robarte ideas nomás por ardor.
Si ya tienes pareja y andan medios tensos, no hagas tus berrinches de novela. Respira, piensa en frío y no tomes decisiones cuando estás enchilado o enchilada porque luego dices cosas que ni sientes. Vienen movimientos fuertes en tu interior: tus emociones, tu forma de ver la vida, tu libertad… te vas a sentir más ligero y sin tanta basura mental que te venía frenando.
Amores viejos se te desvanecen como humo y tu energía empieza a fijarse en nuevas personas que te dan paz, emoción y ganas de volver a creer. Aprende a recibir lo bueno de la vida, deja de hacerte el difícil, que las oportunidades no se quedan esperando.
Si tienes pareja, deja de vivir solo para sus sueños. Ya te me acostumbraste a darlo todo mientras esa persona nomás se rasca la panza. A ti también te toca que te procuren, que te busquen y que te valoren. Si no hay reciprocidad, ahí sí, mi cielo, ve pensando si no sería mejor aventar ese paquete donde no dé el sol.
TAURO
Estos días tu lengua va a andar más filosa que navaja de rasurar, así que cuida lo que dices porque podrías herir a gente que sí te quiere y que sí vale la pena conservar. En familia y amistades habrá malentendidos, pero no te me cierres como puerta de rancho: escucha las dos versiones antes de creer la primera mugre que te cuentan.
La vida está queriendo darte sorpresas bonitas, pero tú te me haces bien el difícil. Déjate querer, déjate consentir y dale chance a esa amistad que de pronto empieza a mostrar interés… tú échale ojo, que ahí podría haber algo bueno. Total, ¿qué pierdes?
En el amor necesitas balance. No sigas dando más de lo que recibes porque luego te acostumbras a andar cargando relaciones enteras tú solito o solita, y terminas tronando. Y cuando Tauro truena… truena feo. Revisa lo que esperas de la gente y no regales tu energía a quien nomás está ahí por conveniencia. Si sientes que ya te cansaste, es señal de que algo no está funcionando.
Haz espacio para cosas nuevas, para planes bonitos y para proyectos que te llenen. No estás pa’ desperdiciar tu tiempo en gente o situaciones que nomás te jalan.
ARIES
Tú y tu carácter de mecha corta. En estos días podrías sentirte arrepentido o arrepentida por decisiones impulsivas, pero mira, ni modo… la vida sigue y no se va a detener nomás porque tú andes sentimental. A veces es mejor arrepentirse que quedarse con las ganas, así que deja de latiguearte.
Vendrán sueños fuertes, reveladores, de esos que te dejan pensando todo el día. Te van a mostrar verdades que tú ya intuías, porque Aries siempre siente cuando algo anda raro. Iniciar de cero será lo mejor que puedas hacer. Pero aguas con trámites, firmas o papeleos… no es buen momento, espera tantito.
Una amistad te va a soltar un chisme que te dejará con el ojo cuadrado, pero úsalo con sabiduría. No es pa’ que armes un mitote. Enfócate en trabajar tus metas, porque nada te va a caer del cielo si no te mueves.
Algo que no querías aceptar sobre una persona muy importante para ti resultará ser totalmente cierto. No te sientas mal, mi amor. La vida pone a cada quien donde debe estar, y aunque duela, esa verdad te va a liberar. Tú sigue tu camino, que lo que es tuyo llegará sin que tengas que rogarle a nadie.
LEO
Ya deja que te brillen las garras y no permitas que nadie venga a decirte cómo vivir tu vida. Tú naciste pa’ mandar, no pa’ andarte dejando manipular por cualquier alma perdida. En estos días vienen cambios fuertes, de esos que te mueven el piso para acomodarte mejor. Entre ellos, llegará una persona que, sin querer queriendo, te va a poner un espejo enfrente para que veas esos defectitos que te encanta ignorar.
Te va a entrar la espinita de buscar a alguien de tu pasado. Hazlo, pero no para revivir esa novela, sino para cerrar ese capítulo que llevas arrastrando como si fuera cobija vieja. En cuanto sueltes ese peso y aprendas a perdonar —aunque sea con los dientes apretados— encontrarás esa paz loca que has andado buscando hasta debajo del colchón.
Y si subes de peso no te me andes quejando, porque bien que te empacas los antojos a deshoras. Ponte trucha, aliméntate mejor y verás cómo rápido recuperas ese cuerpazo de diva. Se viene invitación a viaje o posibilidad de planear uno; tú lánzate, que a Leo le urge aire fresco pa’ aclarar pensamientos.
En los dineros, bájale dos rayitas al gasto inútil porque podrías entrar en una racha complicada. Te va a buscar una amistad porque estará en crisis con su pareja; escucha, pero no te metas de más porque luego terminas tú más estresado que los involucrados.
VIRGO
Tú que todo lo quieres perfecto, estos días te han tenido medio descolocado porque las cosas no te están saliendo como tú quieres. Pero no te me apachurres, porque después de la tormenta viene la calma… y tú ya estás a nada de ver claridad donde antes solo veías mugrero.
En lo laboral vienen mejores oportunidades y un ambiente más bonito, sobre todo si traías bronquitas con compañeros. Pero eso sí: las oportunidades no pasan dos veces, así que muévete, no te quedes esperando a que la vida te toque la puerta y te entregue éxito envuelto para regalo. Se te ve avance si le echas ganitas.
En el amor estarás como novela de las nueve: sintiendo atracción por dos personas al mismo tiempo, y tú con tu mente cuadrada sin saber pa’ dónde jalar. No te compliques tanto, escucha tu corazón; él no se equivoca, pero tu cabeza sí cuando se pone a hacer pendejadas.
Deja de intentar ser algo que no eres nomás para caerle bien a medio mundo. No reniegues del amor, ni te cierres, porque luego el amor se te va a ofender y mejor se va con alguien más. Hay gente buena que ha llegado a tu vida, pero tú los has espantado con tu frialdad, tu distancia y esa forma seca que a veces te cargas. Suelta tantito, Virgo… nadie te va a robar tu orden.
LIBRA
Deja de tenerle miedo al fracaso, que son esos chingadazos de la vida los que te terminan acomodando en tu sitio. De cada caída aprendes una lección que luego te salva de caer peor. Tienes un amor del pasado que te sigue doliendo porque te marcó cañón, y aunque ahora ya lo ves con otros ojos, sigues cargando culpas que no te corresponden.
Y aguas con amistades que te quieren sacar de tus casillas nomás por diversión. Muchas de ellas son puro cascarón: se ven muy amigables, pero en el fondo están nomás esperando chance pa’ meterte el pie. No caigas en provocaciones ni permitas que te muevan el equilibrio, que tú eres signo de balanza, no de drama.
En estos días te puede entrar una tristeza rara, como melancolía de telenovela, creyendo que el amor no está hecho para ti o que la persona con la que estás no te está dando lo que tú necesitas. Respira y no desesperes; cuando dejes de buscar desesperadamente llegará alguien que te sacará de onda de lo bonito que será.
En lo laboral siempre tendrás envidias porque eres bueno, talentoso y muy solicitado. Solo no te juntes con amistades falsas que un día te aman y al otro te voltean la jeta sin razón. En lo económico vienen mejoras y hasta chance de irte de shopping pa’ consentirte como Dios manda.
ESCORPIÓN
Agárrate porque vienen cambios fuertes en tu economía: mejoras, sí… pero también una racha medio complicada a finales de noviembre. Organízate pa’ que no te agarre de bajada. Te llegará chisme familiar, pero si no dependes de ellos, ¿pa’ qué te quita la paz? Tú mejor observa y no cargues broncas ajenas.
Cuida mucho tus piernas y brazos; podrías lastimarte por andar distraído. También se ve decepción con una amistad por malos entendidos que pudieron evitarse si hablaran como gente decente. Pero bueno, tú sabrás hasta dónde dar.
Si tienes pareja, ojo con una persona de piel blanca que anda metiendo cizaña y sembrando ideas pendejas en su cabeza. No permitas que terceros destruyan lo que tú has construido.
Y mira, deja de andar mendigando cariño, amor o atención. Tú tienes una energía bien perra que atrae a quien se te da la gana, pero tienes el mal hábito de encariñarte con quien te trata con las patas. Te encanta repetir patrones tóxicos y luego llorar por lo mismo.
El día que de verdad aceptes lo que vales, nadie volverá a jugar contigo. Amores nuevos se ven en tu camino, pero tú también ayuda tantito y no te enamores del primer hijo o hija de la shingada que te sonría. Eres intenso, apasionado y entregas demasiado… por eso luego te parten el alma.
SAGITARIO
Mientras más te aferres a algo que tú ya sabes que no va pa’ ningún lado, más te vas a obsesionar y más te vas a desgastar. No sigas donde no te necesitan, ni busques a quien ni en sueños piensa en ti. Tú no naciste para perseguir migajas, naciste para que te sigan, no para andar mendigando presencia.
El amor llegará en su momento, y muy marcadito: entre diciembre y febrero. Y cuando llegue, te va a traer una felicidad que hasta vas a andar sospechando si no es brujería. Mientras tanto, disfruta, vive, sal, ríe y no permitas que nadie te apague esa chispa bien perra que te caracteriza.
En el trabajo vienen oportunidades grandes, pero también decisiones importantes. Necesitarás inteligencia y malicia buena pa’ escoger lo que realmente te conviene, no lo que te emociona un ratito. Deja de creer que tú siempre tienes la razón, porque a veces, mi cielo, te equivocas… y bien gacho. Escucha otras opiniones y date chance de fallar; ahí también se aprende.
Habrá mejoras laborales y movimientos que te sacarán de tu zona de confort. No te creas indispensable porque nadie lo es, ni tú. Pero sí eres alguien que, cuando se pone las pilas, logra todo lo que se propone. Si te aplicas con el gym y la dieta, recuperarás ese cuerpazo criminal que antes traías y que todavía te recuerda medio mundo.
No naciste para rogar amor ni atención, así que no sigas insistiendo donde no hay nada que cosechar. Quien te quiera que lo demuestre, y quien no… que haga fila y se espere, pero lejos de ti.
CAPRICORNIO
Suelta el veneno que traes cargando y deja que la vida se encargue de quien te falló. No te desgastes queriendo cobrar venganza, que esa factura solita le llega a cada quien en el momento perfecto. Vienen cambios en el amor bien intensos, y esos mismos te harán dudar hasta de lo que sientes por tu pareja en caso de tener.
Cuidado con tus deseos, porque andan muy cerquita de cumplirse. Un trámite se cancela o se atrasa, así que no te frustres. Una amistad andará hablando de ti a tus espaldas —nada nuevo— pero no te enganches, tú sigue en lo tuyo. En el trabajo hay ambiente tenso, chismes y comentarios fuera de lugar; tú mejor haz tu parte y deja que el mundo ruede.
Si una vez te traicionaron fue porque confiaste demasiado; no des terceras oportunidades o te expones a que te vuelvan a partir el alma como piñata. Te visita un familiar y eso te dará claridad emocional. Si no estás en relación, es momento de pensar solo en ti, en tu cuerpo, tu mente y tu estabilidad.
Ten muchísimo cuidado con alguien en quien confías demasiado, porque se ve una traición fuerte, de esas que duelen más que un golpe. Mantén la guardia arriba. No te envuelvas sentimentalmente con amistades porque podrías terminar enamorado o enamorada de quien no te puede corresponder.
Chismes de vecindad van a llegar a tus oídos, pero recuerda: no todo lo que se dice es verdad. Aprende a filtrar, porque si no terminas creyendo cada mugre que te cuentan.
ACUARIO
Este es el momento perfecto para arreglar pleitos, aclarar malos entendidos y volver a equilibrar tus lazos. Y si tienes pareja, un viajecito les caería como bendición, porque la relación se ha ido enfriando por dudas que tú solito o solita te inventas. Esa inseguridad tuya está creando una bomba de tiempo, y tú lo sabes.
Te hace falta valor para mandar bien lejos a cierta persona que te trae más triste que contento. Tú no naciste pa’ relaciones que te arrastran, no naciste pa’ vivir humillado, ni pa’ atorarte con alguien que ni ganas pone. Tienes que soltar lo que te drena y abrir espacio pa’ lo que te suma.
Hay posibilidades de que te propongan una aventura o algo prohibido. No caigas, porque tú te enamoras rápido y luego terminas destrozado. Mejor aléjate de lo que no es tuyo, porque ese tipo de relaciones siempre te desvaloran.
No temas a lo que viene, porque estás entrando en una racha nueva, fresca, donde podrías conocer a alguien que te moverá la cabeza y el corazón. Será una relación corta, sí, pero con grandes aprendizajes. Una enseñanza que te hará entender qué quieres… y qué ya jamás volverás a permitir.
PISCIS
Viene viaje y entrada de gente nueva a tu vida. No te cierres. El amor no es como tú lo pintas en tu cabecita romántica; recuerda que ese sentimiento no se acaba… simplemente cambia de cama. Así que no tengas miedo a amar otra vez. Si fracasas, ¿qué tiene? Aquí los valientes son los que se levantan y vuelven a intentarlo.
Te buscará un familiar al que tienes rato sin ver, eso te traerá nostalgia pero también alegría. Un proyecto que veías lento por fin comenzará a rendir frutos. Pero cuida tus músculos, pies y columna porque podrías sentir molestias o dolores que te obliguen a bajarle ritmo.
Visualiza bien a dónde vas y qué estás haciendo para llegar. Alguien del pasado podría querer volver a joderte la existencia; corta todos los caminos antes de que vuelva a lastimarte. No permitas que esa energía regrese a tu vida.
La tranquilidad que tanto has buscado comenzará a regresar, poquito a poquito, como agua que se acomoda. Te has esforzado un chingo por tus metas y ya casi se materializan. Pero necesitas mandar bien lejos todo lo que te estorba: personas, hábitos, miedos y pensamientos que te sabotean.
Eres muy sensible y eso te hace tomar decisiones impulsivas cuando estás de malas. Controla esa bipolaridad emocional que te carga porque te afecta más de lo que crees. Aprende a actuar en el momento correcto, no cuando te gane el berrinche.