El plan de Trump para poner fin a la guerra en Ucrania enfrenta fuertes críticas republicanas

El plan de paz propuesto por el presidente Donald Trump para acabar con la guerra entre Ucrania y Rusia es objeto de severas críticas emitidas por republicanos de alto nivel al considerarlo un regalo para los ambiciosos planes expansionistas de Vladimir Putin.

Trump le concedió al mandatario Volodymyr Zelensky menos de una semana para definir si acepta o no un plan de paz que literalmente pone de rodillas a Ucrania frente a Rusia.

Los 28 puntos que conforman la propuesta del magnate neoyorquino se vuelcan por completo a favorecer al Kremlin, pues implican que Ucrania, además de ceder gran parte de su territorio, reduzca el tamaño de sus fuerzas armadas a no más de 600,000 militares, renunciando a su vez a la idea de volver a solicitar unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y asumiendo el compromiso de celebrar elecciones presidenciales en los próximos meses.

Al respecto, el republicano Roger Wicker, presidente del Comité de Servicios Armados del Senado, emitió un comunicado donde describe a Vladimir Putin como un asesino a quien el gobierno estadounidense no debería de recompensar en detrimento de Ucrania.

“Este supuesto ‘plan de paz’ presenta serios problemas, y soy muy escéptico de que logre la paz. Ucrania no debería verse obligada a ceder su territorio a uno de los criminales de guerra más flagrantes del mundo, Vladímir Putin.

El tamaño y la disposición de las fuerzas armadas de Ucrania son una decisión soberana de su gobierno y su pueblo.

Y cualquier garantía ofrecida a Putin no debe recompensar su comportamiento maligno ni socavar la seguridad de Estados Unidos o sus aliados.

En particular, cualquier sugerencia de que podemos lograr el control de armas con un mentiroso y asesino en serie como Putin debe ser recibida con gran escepticismo”, escribió.

Mitch McConnell, senador por Kentucky, considera riesgoso capitular con Rusia la entrega de gran parte de Ucrania a cambio de la paz. (Crédito: Mark Humphrey / AP)

A través de otra misiva, Mitch McConnell, senador por Kentucky, coincide en que el plan propuesto por Donald Trump perjudica los intereses estadounidenses.

“Putin se ha pasado todo el año intentando hacer quedar como un tonto al presidente Trump. Si a los funcionarios de la Administración les preocupa más complacer a Putin que lograr una paz real, entonces el presidente debería buscar nuevos asesores.

Premiar la brutalidad rusa sería desastroso para los intereses de Estados Unidos.

Y una capitulación como el abandono de Afganistán por parte de Biden sería catastrófica para un legado de paz basado en la fuerza”, enfatizó.

Sigue leyendo:

• Trump le concede a Zelensky menos de una semana para aceptar su plan de paz con Rusia

• Por qué Trump no ha logrado convencer a Putin para que acabe la guerra de Ucrania

• Rusia amenaza con retomar ensayos nucleares si EE.UU. realiza pruebas con armamento atómico