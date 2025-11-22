Horóscopo de hoy de Nana Calistar 22 de noviembre de 2025
Nana Calistar nos da sus predicciones para los 12 signos del Zodiaco en su horóscopo diario.
LEO
Esta semana la vida te trae un detallito disfrazado de mensaje o llamada que te va a endulzar el día y hasta el ego. Será como si el universo dijera: “Ándale, criatura, ya te tocaba tantita buena vibra.” Tu familia será clave para que recuperes la paz interior que traes toda revuelta; aunque a veces te saquen canas, ellos son tu refugio.
Y te lo digo como buena señora experimentada: las exparejas sirven nomás pa’ hacer corajes y pa’ estorbar caminos. No inviertas tiempo en quien ya demostró que no cambia ni aunque se lo ruegues de rodillas. Si estás soltero(a), ya deja de aceptar cualquier cosa con dos piernas; aclara qué buscas y qué NO vas a permitir, porque luego te andas enamorando de puro bulto emocional que ni sabe querer.
Vienen días movidos, cambios buenos y una semana que puede ser espectacular si no andas con tu negatividad típica. En fiesta o reunión podrías conocer a alguien que te va a voltear el mundo; y aguas: por redes sociales te van a empezar a tirar indirectas y tú, que eres fuego puro, te vas a sentir irresistible.
Pero bájale a la bocota: si cuentas todo, te lo salan. Hay gente con veneno en la mirada que no soporta verte brillar. Recuerda: la verdad está en lo que ves, no en lo que escuchas. Si tienes pareja, alguien con carita de buena gente va a querer sembrar cizaña y meterse donde no lo llaman. No caigas en provocaciones.
En las noches deja de torturarte pensando en lo que no hiciste o lo que salió mal. Tú no estás pa’ llorar, estás pa’ moverte. Ponte las pilas y ve tras esas metas, porque traes potencial pa’ lograr un chingo… nomás que te encanta postergar.
VIRGO
Tú no naciste pa’ ser segundo plato ni para andar recogiendo migajas de cariño. Ya suéltate de esa mala costumbre de querer lo que no es tuyo o de rogar amor ajeno. Aprende a valorarte, porque de tanto estar de arrastrado(a), se te está olvidando lo que vales.
Traes buena estrella y suerte en juegos de azar, pero esa suerte solo funciona si te mueves, no si te quedas viendo al techo. También vienen ingresos que te van a caer como bendición para alivianar pendientes que ya te traían estresado(a).
Los cambios que llegan serán fuertes pero necesarios. Las traiciones que has vivido —o las que estás por descubrir— serán lecciones para que ya no confíes tan rápido en quien apenas conoces. Ten cuidado con chismes que te involucren indirectamente; si no es tu bronca, no te metas. La manera en que mires la vida será la manera en que te irá. Tú atraes lo que piensas, así que deja esa pesadez mental. Habrá amistades exprés, sí, pero también vas a reforzar lazos con alguien que sí merece tu presencia.
Un viaje comenzará a planearse, familiares podrían visitarte y deberás estar atento(a) a fallas en aparatos eléctricos. También podría haber alguna preocupación por la salud de un familiar, pero se resolverá. Consejo de señora sabedora: no te lamentes por lo que no se dio, porque lo que se fue… no era para ti.
LIBRA
Ya deja de perder tu energía con gente que solo se acuerda de ti cuando necesita un paro. Tú no naciste para mendigar atención; tú eres de los signos que se buscan, no que buscan. Ten mucho cuidado con un amor del pasado que quiere volver como huracán. Esa persona llega con promesas recicladas, dramas viejos y ganas de mover tu estabilidad. Si ya te dolió una vez, ¿para qué te pones de pechito otra?
Aceptar a las personas como son es tu examen pendiente. Mientras más quieras cambiarlas, más rápido te van a mandar al demonio. Si algo no te gusta, no lo arregles… ¡suéltalo! Que la vida acomode a cada quien donde le toca. Se ve un viaje, reencuentro con amistad del pasado y un vecino(a) chismoso que trae tu nombre más en la boca que el pan de muerto en estas fechas. No le cuentes nada, porque te mete en problemas sin razón.
Te llega un proyecto shingón o una oportunidad de emprender algo que venías masticando desde hace tiempo. No lo dejes pasar por miedo, que tú cuando te animas, brillas como lámpara nueva. Pero ojo: vas a andar de carácter fuerte, imponente, y podrías lastimar a quien te quiere. Mide tus palabras, porque tu lengua es filo y cuando quieres, cortas profundo. El pasado te seguirá rondando, pero tú ya no eres el mismo. Lo que te hirió antes, hoy ya no te tumba.
ESCORPIÓN
Tu paz va a llegar el día que sueltes, de verdad, lo que te trae drenado(a). Ya no cargues dolores viejos solo porque ya te acostumbraste a sufrir. Tú no naciste pa’ torturarte, naciste pa’ renacer, una y otra vez. El amor ya no debería darte miedo; estás listo(a) para volver a amar sin perder tu dignidad. Pero escúchame bien: la felicidad te la construyes tú, no quien esté contigo. Si tú no aprendes a darte amor, nadie más va a poder llenar ese hueco.
Se vienen días fuertes de introspección. Vas a ordenar emociones, decidir quién se queda y quién se va de tu vida, y reconocer qué heridas ya no te suman. Traes el corazón como cajón de calcetines revuelto, pero ya toca acomodarlo todo. Aguas con un viaje que puede complicarse, haber retrasos o discusiones. No te confíes.
También debes analizar si lo que sientes por alguien es amor verdadero o pura comodidad, porque eres experto(a) en confundir atención con cariño. Una expareja podría reaparecer y ahí vas a ver cómo la vida ya lo/la acomodó a su manera. El karma nunca falla. Cuida tu alimentación porque puedes subir de peso como globo. Ponte a mover el cuerpo, aunque sea tantito.
Y por favor, no confíes en cualquiera. Hay gente que solo quiere obtener información o meterte en broncas. Ajusta tu intuición y no sueltes detalles personales. Vas a tener cambios emocionales fuertes: ganas de llorar, de mandar todo al carajo, de renunciar o de alejarte del mundo. No te asustes; es parte de tu transformación. Como todo buen escorpión, mudas piel… y renaces más fuerte y más cabrón(a).
PISCIS
Ten presente que de hoy en adelante todo lo que llegue a tu vida será producto de tu esfuerzo, no de la suerte. A la fregada quien está y no está, quien promete y no cumple, quien solo sabe hablar bonito y no mover un dedo. Ya no te quedes callado(a) cuando algo te incomoda; aprende a decir lo que sientes y si a la gente le molesta tu sinceridad, pues que se aguanten, que no es tu culpa que sean delicados.
Aguas con habladurías, porque hay gente cercana que va a empezar a soltar mam#$das sobre ti por pura envidia. No te caigas ni te dejes tumbar: tú eres un ser con un chingo de energía y proyección, pero cuando te enojas, uff… explotas y salpicas veneno hasta al que no debe. Domina esa parte para no arrepentirte de lo que digas.
Podrías conocer a alguien nuevo por medio de una amistad o por redes sociales. Esa persona te va a llamar mucho la atención y existe la posibilidad de que algo bonito se dé a corto plazo. Pero si tienes un amor a distancia, aguas… porque esa fogatita puede apagarse si solo uno de los dos le echa ganas. El cariño no se mantiene solo.
Cuida mucho tu estado emocional. Entre depresiones, nostalgias y recuerdos, podrías sentirte bajoneado(a). Extrañarás a alguien que ya no está a tu lado, y esos sentimientos pueden ocuparte la cabeza. Trata de mantenerte activo(a) y no hundirte en pensamientos que no te llevan a nada. Consejo de señora sabia: lo que no te suma, resta. Lo que no te acompaña, estorba. Y lo que te quita paz… no es tuyo.
ACUARIO
A veces das más de lo que recibes, y aunque tú eres muy noble, también eres bien menso(a) para confiar. No seas tan entregado(a) ni quieras abarcar más de lo que te toca; el que corre demasiado rápido tropieza más feo. Sabrás identificar a la persona correcta porque te despertará emociones que creías enterradas. Se vienen cambios grandes que te sacarán de tu rutina y te pondrán a pensar en el futuro. Hazte un favor: empieza a alimentar mejor tu cuerpo y ponte aunque sea a caminar, que la energía se te está amontonando.
No andes contando tus planes a cualquiera. Hay cada envidioso(a) que nomás está esperando saber tus movidas para shingártelas. Mantén tus metas calladitas hasta que estén amarradas. Un amor a distancia podría aparecer o intensificarse. Esa persona podría cambiarte la forma de ver la vida, pero cuidado: las oportunidades tienen fecha de caducidad. No te quedes esperando a ver qué pasa, porque luego te quedas sin pan y sin refresco, como el perro de las dos tortas.
Si tienes pareja, viene un malentendido por chismes o celos que podría generar discusiones. No descuides a tu familia, porque ahorita son quienes de verdad te sostienen. Consejo de señora de antes: quien te quiere, te lo demuestra; quien no, te confunde.
CAPRICORNIO
Si estás en una relación, bájale a los celos y al dramatismo, porque tu pareja ya anda con la paciencia colgando de un hilo. No pidas más de lo que tú ofreces, porque eso cansa, desgasta y aleja. Cuida tu cuerpo, porque podrías subir de peso sin darte cuenta. No dejes que la flojera te gane; muévete, aliméntate mejor y sé constante. Esta etapa trae mucha energía positiva para cumplir tus metas, pero necesitas empujarte tú mismo(a).
Si sientes ganas de hablar con alguien del pasado, hazlo, pero no para regresar, sino para cerrar ciclos que te dejaron atorado(a). Hay palabras que se quedaron guardadas en tu buche y ya necesitan salir. Podrías perder un objeto material, así que ponte atento(a). También podrías sufrir molestias de colitis y gastritis. Nada grave, pero sí incómodo.
En la medida en la que aprendas a soltar tu pasado, avanzarás con más ligereza. No juzgues a tus amistades, porque cada quien actúa según lo que ha vivido. Si alguien te falló, la vida se encargará de cobrárselas. Y ya ponte cabrón(a): deja de permitir que la gente te mangonee. Si los dejas una vez, te agarran de costumbre. Podrías tener retrasos en tu regla, llegada tarde a un evento o un mensaje que te hará replantear muchas cosas. Consejo de señora con experiencia: quien no sabe cuidarte, no merece tenerte.
SAGITARIO
Deja de cargar con miedos viejos que ya ni deberían afectarte. Los errores del pasado no tienen por qué seguirte amargando la vida. No seas tan débil con tus pensamientos negativos; tú eres fuerte, pero a veces te nublas solito(a). Si tienes pareja, se viene una discusión por familia o celos. Nada grave si se hablan con calma, pero si te pones al brinco, eso se descompone.
Un viaje se aproxima o se empieza a planear, y será clave para aclarar tu mente. Se acercan oportunidades importantes para tu vida; solo necesitas saber elegir para no desperdiciar tiempo con cosas o personas que no te aportan nada. Te vas a dar cuenta de que no estabas equivocado(a) respecto a cierta persona. Ya no te lamentes por lo que pasó; lo pasado ya te enseñó lo que tenía que enseñarte. Aprende a ver tu vida de forma más positiva, demuestra hasta dónde puedes llegar, y deja boquiabiertos a los que no creían en ti.
Pero aguas: podrías ser víctima de tus propias palabras y caer en cosas que juraste no volver a repetir. También se aproxima una traición fuerte que podría dolerte mucho. Aprende a no confiar tan rápido. No des lo que no tienes ni finjas sentimientos. Sé auténtico(a), porque cuando tú eres tú, nadie te gana. Consejo de señora perra y sabia: tu corazón es enorme, pero cuando te traicionan… eres fuego que arrasa con todo. Úsalo con inteligencia.
ARIES
No confíes en quien solo te busca cuando necesita un paro o un milagrito. Ya es hora de hacer corte de personal y dejar únicamente a esas pocas personas que sí te han demostrado fidelidad con hechos, no con palabras recicladas. Quien te la hace, te la paga, y tú ya no estás para segundas oportunidades que solo te quitan energía.
Vienes con un brillo especial; la vida te empieza a cumplir deseos que traías guardados desde hace tiempo. Pero para atraer cosas buenas, necesitas cambiar tu estado mental y dejar de ponerte en modo amargado(a). Tú no eres así, tú eres fuego, impulso, acción, pero últimamente has estado apagando tu propia luz.
El amor no se ve muy marcado en tu casilla, pero sí hay posibilidades de encuentros intensos, caricia rica o conocer personas nuevas que te ponen a pensar de más. Nada serio por ahora, pero sí algo que entretiene. Si sigues comparando a tus nuevas opciones con tus ex parejas, estás destinado(a) al fracaso emocional. Suelta lo viejo, deja de exigir lo que tú tampoco dabas y abre paso a lo que llega.
En el trabajo podrías andar con estrés, dolores estomacales o irritación. Una preocupación familiar se resuelve: alguien enfermo mejorará. Lazos familiares se fortalecen, y tú comenzarás a entender varias situaciones que antes te traían confundido(a). No te expongas a chismes ni te juntes con mitoteros(as); esa gente no aporta más que cansancio emocional. Un viaje podría aclararte la mente y ayudarte a ver con claridad quién te mueve el corazón de verdad. Consejo de señora sabedora: cuando sueñes algo raro, pon atención; tus sueños traen mensajes y no llegan de gratis.
TAURO
El amor te va a sorprender de una forma que ni tú esperabas. Vas a empezar a sentir cosquillas por una amistad que de pronto te empieza a ver con ojos de “a ver si se arma”. Si te gusta, dale entrada, que tú mereces algo bonito. Cuida tu espaldita y tus rodillas porque podrías tener caídas o dolores repentinos. Anda con cuidado, no quieras cargar el mundo entero tú solo(a). Es momento de creer más en tu capacidad de amar y lograr lo que te propones. No te sabotees, no te detengas, no te minimices. Tus oportunidades están tocando la puerta hoy, no mañana, y si las dejas pasar solo por miedo, luego te vas a arrepentir.
Tienes un corazón enorme, pero también eres experto(a) en enamorarte de dos al mismo tiempo y no saber qué elegir. Pon en claro tus sentimientos; si sentiste algo por alguien más teniendo pareja, es señal de que algo ya no funcionaba. La vida te va a pagar lo que te quedó debiendo. Te hiciste fuerte a golpes, te construiste con chingadazos emocionales que te sacaron lágrimas, pero te hicieron alguien más firme. Ya no guardes rencor; da gracias, porque gracias a esos golpes hoy tienes piel dura y seguridad de sobra. Consejo de señora de barrio: quien te rompió, que ni se atreva a pedir explicaciones cuando te vea brillar más fuerte.
GÉMINIS
A ver, mi geminiano(a), ya empieza a ver la vida con otros ojos, porque muchos de tus proyectos se han caído no por mala suerte, sino por tu propia negatividad. Cuando te pones en modo pesimista, tú mismo(a) te bloqueas. Vienen días muy buenos en temas de dinero; tendrás movimientos que te dejarán ganancias y la posibilidad de comprarte cosas que venías postergando. Pero para que tu prosperidad se mantenga, no puedes estar dudando de ti cada cinco minutos.
Amistades del pasado van a reaparecer para sanar tu corazón, y tú ni cuenta te vas a dar del bien que te hacen. Es momento de ir por eso que te mueve, eso que la vida te ha puesto en frente una y otra vez. Ya no te lamentes por lo que falló antes; hoy todo fluye distinto. Cuida tus pasos, porque podrías sufrir golpes o caídas por andar distraído(a). No limites tus sueños solo porque otros no han podido cumplir los suyos. Tú eres aire, movimiento, inteligencia… pero necesitas organización.
Te toca arreglar tu cuerpazo: cambios en tu físico, en tu imagen o en tu cuidado personal serán claves para sentirte mejor. Y cuando Géminis se siente bien, lo logra todo. Consejo de señora directa: no opines tanto sin informarte; tu lengua corre rápido, pero a veces tu mente se queda atrás.
CÁNCER
Escúchame bien: la felicidad no se encuentra afuera, se construye aquí adentro. Y tú ya necesitas empezar a trabajarla, porque estás dejando tu bienestar emocional en manos de personas que ni saben cuidarse ellas mismas. Un viaje se aproxima y va cargado de cosas bonitas. Podría ser con un familiar o con alguien muy especial para ti. Disfrútalo, porque te va a abrir la mente y te va a ayudar a ver lo que realmente necesitas.
Amores de una noche seguirán apareciendo, pero sé inteligente para no enamorarte de la persona equivocada. Tú eres muy de idealizar y luego terminas sufriendo por alguien que ni su ropa lava. La vida te va a compensar cosas que antes te quedaron debiendo. Estás a nada de ver un cambio grande: en dinero, en ánimo y en oportunidades. Pero debes ser más positivo(a) y dejar de dudar de ti. Cuidado con comentarios falsos que llegarán a tus oídos para sacarte de balance. No pierdas tu paz por gente que ni aporta.
Trabaja tu interior, porque a veces pierdes el piso y luego te cuesta volver a agarrarlo. Se vienen días de cambios muy buenos, pero necesitan tu atención inmediata. Si te distraes, podrías lamentarlo en la parte económica. Consejo de señora espiritual: no dejes de creer en tus metas; estás más cerca de lo que imaginas, pero nada se logra quedándote cruzado(a) de brazos.