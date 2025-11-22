Inmigrante diabética es detenida por ICE en una entrevista de Green Card 

Una mujer noruega con diabetes tipo 1 fue detenida por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) cuando acudía a una cita con Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) para avanzar en su proceso de residencia permanente. La arrestaron al término de la entrevista matrimonial, un procedimiento que habitualmente forma parte del trámite de la Green Card.

De acuerdo con el testimonio de su esposo, la detención ocurrió después de que ella reconociera ante un oficial que había permanecido en el país tras el vencimiento de su visa.

La detención de Hanne Daguman

Según información compartida con Newsweek, Hanne Daguman fue retenida por ICE en las oficinas de USCIS en San Diego luego de una entrevista de aproximadamente hora y media. Su esposo, Joshua Daguman, explicó que agentes federales la escoltaron fuera de la sala y le recomendaron conseguir representación legal.

Hanne llegó a Estados Unidos con una visa de estudiante para cursar una licenciatura en negocios en la Universidad Estatal de California en San Marcos. Crédito: Shutterstock

Hanne fue trasladada al Centro de Detención de Otay Mesa, confirmó Joshua. Ante esto, expresó preocupación por la dieta del centro, ya que, según él, los alimentos que le proporcionaron inicialmente elevaban sus niveles de insulina. Tras insistir repetidamente, dijo que su esposa comenzó a recibir dosis adicionales de insulina, aunque considera que la atención sigue siendo insuficiente para una persona dependiente de monitoreo constante.

La postura oficial sobre su detención

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, confirmó a Newsweek que Hanne Daguman fue arrestada el 17 de noviembre por haberse quedado más tiempo del autorizado bajo una visa de estudiante. Aseguró que se le otorgará “proceso debido completo” y que su caso ya fue colocado en procedimientos de deportación.

Por su parte, un portavoz de ICE declaró a Border Report que la agencia mantiene operativos dirigidos a personas sin estatus legal, incluso aquellas que se encuentran en edificios federales como las oficinas de USCIS.

La vida de Hanne Daguman antes del arresto

Según detalló su esposo a Newsweek, Hanne llegó a Estados Unidos con una visa de estudiante para cursar una licenciatura en negocios en la Universidad Estatal de California en San Marcos. Tras graduarse, completó un año de autorización de empleo temporal y trabajó como gerente de almacén. Sin embargo, su estatus migratorio expiró posteriormente, dejándola sin un permiso vigente al momento de avanzar en el trámite matrimonial.

La pareja contrajo matrimonio en octubre de 2024, y desde entonces ella había estado reuniendo documentos para el ajuste de estatus. Joshua afirmó que Hanne no tiene antecedentes criminales y que ha sido activa en su comunidad.

Su abogado, Saman Nasseri, dijo a Newsweek que en las últimas semanas varias personas sin historial penal han sido detenidas en circunstancias similares durante entrevistas de USCIS.

¿Qué sigue para su caso?

El futuro inmediato de Hanne Daguman dependerá de la decisión del juez de inmigración y de si ICE permite su liberación bajo fianza mientras continúa el proceso. Según su esposo, su próxima audiencia está programada para el 24 de noviembre de 2025, fecha en la que se definirá si puede continuar su solicitud de residencia dentro del país o si avanzan los procedimientos de deportación.

