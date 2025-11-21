Familia vive momentos críticos al ser apuntada por agentes de ICE en una redada

Agentes federales ingresaron por la fuerza a un apartamento del sótano en Elmhurst, Queens, donde una madre vivía con sus cuatro hijos, y los apuntaron con armas de fuego durante un operativo que buscaba detener a Raymundo Gabriel Huerra-Betancourt.

El incidente, ocurrido el 13 de noviembre, fue captado en vídeo y difundido por la New York Immigration Coalition (NYIC), que denunció la actuación como un uso extremo e injustificado de fuerza.

Qué ocurrió dentro del apartamento

Según la organización, los agentes no se identificaron ni presentaron una orden judicial al ingresar. La familia aseguró que la persona buscada no reside en ese domicilio y que el operativo desencadenó pánico entre los menores, todos ciudadanos estadounidenses.

ICE broke into the home of a mother and her four children, breaking down their door and pointing guns at the family. The agents vowed to return to kidnap an individual who does not even live on the premises.



Protect yourself and your neighbors: https://t.co/3aesPLacnT pic.twitter.com/35E9jSGiAm — New York Immigration Coalition (NYIC) (@thenyic) November 19, 2025

De acuerdo con la NYIC, los agentes derribaron la puerta del hogar y avanzaron dentro del apartamento apuntando con linternas y armas hacia los ocupantes. En el vídeo publicado por el grupo se escucha a uno de los agentes gritar: “Levanta las manos, estúpido”, mientras otro ilumina el cuarto donde la madre sostiene un dispositivo para grabar. La mujer se oye suplicando “¡Tengo a mi bebé, no!” entre el llanto de los niños.

Newsweek reportó que los menores tienen 2, 8, 10 y 13 años, y que la mujer ha vivido en EE.UU. desde su adolescencia. Vecinos dijeron haber pensado inicialmente que se trataba de un robo, al escuchar el estruendo de la puerta y los gritos, por lo que llamaron al NYPD para solicitar apoyo.

NBC New York añadió que el objetivo del operativo, Raymundo Gabriel Huerra-Betancourt, primo de la mujer, contaba con una orden de arresto por delitos como asalto, conducción imprudente y reingreso ilegal al país. Sin embargo, él no fue encontrado en el hogar ni ha sido detenido hasta el momento.

La versión del Departamento de Seguridad Nacional

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ofreció una explicación distinta. Un portavoz dijo a Newsweek que los agentes tocaron la puerta durante aproximadamente 20 minutos buscando autorización voluntaria para entrar, y que el ingreso fue “legal y basado en una orden criminal vigente”. Afirmaron que los oficiales guiaron a la mujer y los niños hacia la cocina para mantenerlos seguros mientras buscaban al sospechoso.

Según el DHS, la dirección del apartamento aparecía asociada al historial de Huerra-Betancourt en su formulario de libertad condicional, su número de seguro social y registros telefónicos.

Reacciones y denuncias de abusos

Murad Awawdeh, director ejecutivo de la NYIC, calificó el operativo como “una invasión de morada que traumatizó a una familia inocente” y afirmó que “ningún niño debería vivir una experiencia así”. Añadió que los menores ahora temen separarse de su madre incluso para asistir a la escuela.

El grupo también cuestionó si la redada cumplió con los estándares constitucionales de la Cuarta Enmienda, que protege a los residentes contra registros e incautaciones sin una orden o sin causa razonable, sobre todo en casos que involucran viviendas privadas y presencia de menores.

Continúa leyendo:

Arrestan a inmigrante que se atoró en un alambre de púas en la frontera (VIDEO)

Familia de inmigrante con Green Card detenido por ICE denuncia que lucha contra un tumor cerebral

Alertan sobre arrestos de ICE en entrevistas para la residencia





