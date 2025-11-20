Familia de inmigrante con Green Card detenido por ICE denuncia que lucha contra un tumor cerebral

La familia de Paramjit Singh, residente permanente en Estados Unidos, advirtió que su salud se deteriora mientras permanece detenido por ICE desde hace más de dos meses. El hombre enfrenta un tumor cerebral y una condición cardiaca que requieren atención constante.

Aunque su defensa insiste en su liberación por motivos humanitarios, el proceso sigue estancado. Sus allegados aseguran que la situación “se ha vuelto insostenible” y que cada día bajo custodia agrava su estado físico y emocional.

Denuncias por el deterioro físico y las condiciones de detención

De acuerdo con The Independent, la esposa de Singh afirmó que su marido “se está debilitando día a día” dentro del centro de detención. Según relató, lo mantuvieron en una habitación fría, sin mantas ni ropa adecuada, mientras su equipaje —incluyendo la medicación que necesita— fue retenido. La familia asegura que esto empeoró sus síntomas neurológicos y su pérdida de peso.

Según su abogado, Louis Angeles, Singh necesitaba una cirugía urgente que fue retrasada debido a las condiciones de detención. El abogado describió su arresto y tratamiento posterior como “nada menos que horrible”. La familia añadió que solo recibió atención médica adecuada hasta el 17 de septiembre, después de escribir al congresista Marlin Stutzman para pedir intervención.

Cómo comenzó el caso: el arresto y la razón de la detención

De acuerdo con The Independent, Singh fue detenido el 30 de julio en el aeropuerto de Chicago O’Hare tras regresar de un viaje a la India. ICE argumentó que existía una condena de 26 años relacionada con el uso indebido de un teléfono de pago en la gasolinera familiar. Aunque cumplió una pena de 10 días de cárcel y pagó una multa en su momento, las autoridades migratorias retomaron esa condena como base para detenerlo.

Según la información oficial citada por The Independent, ICE negó las acusaciones sobre condiciones inhumanas y afirmó que “se proporciona atención médica integral desde el momento en que un detenido entra bajo custodia”. Portavoces también defendieron que la política migratoria vigente busca mantener “a criminales e infractores de la ley fuera de las calles”, insistiendo en que Singh fue detenido conforme a la normativa.

¿Quién es Paramjit Singh? Su vida en EE.UU., estatus y raíces familiares

De acuerdo con The Independent, Singh llegó a los Estados Unidos en 1994, cuando tenía 22 años, junto a su padre —quien ya era ciudadano estadounidense—. Desde entonces ha vivido más de 30 años en el país y es titular de una Green Card. La familia administra una cadena de gasolineras en Indiana, donde Singh ha trabajado por décadas y se ha mantenido integrado a su comunidad.

Su esposa, Lakhwinder Kaur, explicó que Singh ha viajado a la India en numerosas ocasiones sin enfrentar incidentes migratorios. Según relató, la familia habla con él apenas cinco minutos al día y su hijo “no puede concentrarse en los estudios” por la angustia de la detención. “A veces llora durante esos pocos minutos”, dijo.

Qué puede pasar ahora con su caso

Según medios consultados, el avance del caso dependerá de la valoración médica y de si un juez considera que Singh puede ser liberado por razones humanitarias. Su defensa sostiene que ICE está usando tácticas para “prolongar su detención” pese a conocer su delicado estado de salud. Si no hay cambios, Singh podría permanecer semanas adicionales bajo custodia, con riesgo creciente para su tumor y su condición cardiaca.