Suman más de 250 detenidos en Carolina del Norte tras intensas redadas migratorias de ICE

Agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) han detenido a más de 250 personas en Carolina del Norte, tras una operación que se concentró principalmente en Charlotte, la ciudad más grande del estado.

La cifra representa el doble de los arrestos anunciados inicialmente por funcionarios federales, según reportes divulgados a medios de comunicación el miércoles. La acción forma parte de las nuevas medidas de endurecimiento migratorio del gobierno de Donald Trump, que desde enero ha enviado militares y agentes de inmigración a ciudades de mayoría demócrata en todo el país.

Aunque la ofensiva federal parecía estar disminuyendo este jueves, según líderes policiales locales, un funcionario de Seguridad Nacional insistió en que los arrestos no cesarían.

“La operación no ha terminado y no va a terminar pronto”, dijo Tricia McLaughlin, portavoz del Departamento de Seguridad Nacional.

La ofensiva se extendió esta semana a zonas cercanas a la capital, Raleigh. Crédito: Matt Kelley, file | AP

Tanto el sheriff local como el departamento de policía declararon ese mismo día que la operación parecía haber concluido menos de una semana después de haber comenzado. Las autoridades federales han ofrecido pocos detalles sobre los detenidos, ni sobre cuándo ni dónde se presentarán los agentes próximamente.

Confusión sobre el operativo “Operación Telaraña de Charlotte”

El sheriff del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, dijo en un comunicado que funcionarios federales confirmaron que la operación de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. conocida como Operación Telaraña de Charlotte había terminado, pero que los agentes continuarían operando como lo han hecho en el pasado.

La policía de Charlotte-Mecklenburg publicó el jueves en las redes sociales que había recibido “información fiable” de que el personal de la Patrulla Fronteriza involucrado en la operación se había marchado esa mañana.

Pero la portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que las agencias federales “continúan enfocando sus esfuerzos en algunos de los inmigrantes ilegales criminales más peligrosos a medida que avanza la Operación Teleraña de Charlotte”.

Un aumento nacional de detenciones

Desde el comienzo del año, las detenciones por motivos migratorios superan las 60,000, un récord histórico.

Las operaciones se multiplican tanto en grandes urbes como en pequeñas comunidades, con arrestos destacados en lugares como Portland, Oregón, donde en octubre se reportaron más de 560 detenciones.

En Carolina del Norte, la ofensiva se extendió esta semana a zonas cercanas a la capital, Raleigh, generando alarma entre residentes y afectando la vida cotidiana en barrios con alta presencia de inmigrantes.

La alcaldesa de Raleigh, Janet Cowell, informó el miércoles en redes sociales que “al parecer, se ha suspendido la vigilancia” de los agentes en la ciudad, aunque el DHS no emitió ninguna confirmación oficial.

Unas cien personas protestaron el miércoles frente a una tienda de Home Depot. Crédito: Matt Kelley | AP

Comunidades paralizadas y comercios cerrados

El despliegue federal ha tenido consecuencias inmediatas. En Charlotte, vecinos han dejado de acudir a clases y trabajos, y pequeños comercios cerraron para evitar enfrentamientos con agentes migratorios.

En un centro comercial local, clientes de una lavandería huyeron apresuradamente, dejando ropa en lavadoras y secadoras luego de que agentes aparecieron en el lugar.

David Rebolloso, dueño del negocio, aseguró que aunque él es ciudadano estadounidense, la situación ha golpeado sus ingresos.

“El negocio ha bajado. No tengo clientes”, dijo a medios locales.

Protestas frente a operativos federales

La operación también generó manifestaciones en Charlotte, donde unas cien personas protestaron el miércoles frente a una tienda de Home Depot, lugar donde se ha visto presencia recurrente de agentes.

Bajo consignas como “¡Fuera ICE de Home Depot!” y “¡Protejan nuestras comunidades!”, grupos defensores de migrantes ingresaron momentáneamente al establecimiento para exigir el fin de los operativos.

Los objetivos: indocumentados y personas con antecedentes

Aunque las autoridades federales han dado pocos detalles sobre los detenidos, aseguran que los operativos se enfocan en personas que se encuentran en el país sin autorización legal y, especialmente, en aquellas con antecedentes penales.

No obstante, el hermetismo sobre las detenciones y la ausencia de explicación sobre los siguientes despliegues mantienen a la población en incertidumbre.

Nueva ofensiva en Louisiana

Documentos obtenidos por la prensa revelan que la próxima gran operación migratoria se trasladará a Nueva Orleans, donde se espera la llegada de cerca de 250 agentes federales para un operativo de dos meses que iniciaría formalmente el 1 de diciembre.

El comandante Gregory Bovino, responsable de la operación en Carolina del Norte, también coordinará el despliegue en Luisiana.

