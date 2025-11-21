Arrestan a inmigrante que se atoró en un alambre de púas en la frontera (VIDEO)
El oficial jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael W. Banks, publicó un video y exhortó a los inmigrantes a optar por las vías legales para llegar a EE.UU.
Al menos dos inmigrantes indocumentados, que intentaban huir de los agentes de inmigración en días recientes, quedaron atascados en los alambres de púas de la cerca fronteriza internacional en El Paso, Texas.
Según reportó KFOX14, primero fue una mexicana de 33 años, quien se subió a la cerca para intentar regresar a su país. Sin embargo, durante el intento quedó atorada en el alambre afilado.
Los mismos agentes de la CBP la rescataron y luego fue arrestada por entrada ilegal a Estados Unidos. De manera inmediata, la trasladaron al Centro de Procesamiento Central para su disposición y procesamiento. Afortunadamente, no sufrió heridas graves, indicó la CBP en X.
De acuerdo con el medio, la mujer estaba acompañada de su hijo al momento de escalar la cerca, pero este habría huido por orden de su madre al ver que quedó atascada. Los agentes le perdieron la pista.
“Las barreras sí funcionan”
Otro caso similar fue documentado en la misma red social por el oficial jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael W. Banks. El 19 de noviembre publicó la imagen de otro inmigrante que se atoró en los alambres.
La autoridad fronteriza aprovechó las imágenes para expresar un mensaje, en tono sarcástico y de exhorte para cualquier persona que intente cruzar a los Estados Unidos por vías no permitidas.
“¡Deberías haber optado por la vía legal, ahora estás atrapado con nosotros! Sí, las barreras sí funcionan. Algunas lecciones calan hondo”, escribió Banks, acompañando sus palabras con la imagen y el video donde los agentes lo restacan de la peligrosa situación.
