Arrestan a inmigrante que se atoró en un alambre de púas en la frontera (VIDEO)

Al menos dos inmigrantes indocumentados, que intentaban huir de los agentes de inmigración en días recientes, quedaron atascados en los alambres de púas de la cerca fronteriza internacional en El Paso, Texas.

Según reportó KFOX14, primero fue una mexicana de 33 años, quien se subió a la cerca para intentar regresar a su país. Sin embargo, durante el intento quedó atorada en el alambre afilado.

Los mismos agentes de la CBP la rescataron y luego fue arrestada por entrada ilegal a Estados Unidos. De manera inmediata, la trasladaron al Centro de Procesamiento Central para su disposición y procesamiento. Afortunadamente, no sufrió heridas graves, indicó la CBP en X.

De acuerdo con el medio, la mujer estaba acompañada de su hijo al momento de escalar la cerca, pero este habría huido por orden de su madre al ver que quedó atascada. Los agentes le perdieron la pista.

Don't get stuck!@USBPChiefEPT discovered an individual stuck in concertina wire attempting to illegally cross the border. Agents were able to safely cut them out of the razor-sharp wire. They had minor scrapes and were transported to CPC for disposition and processing. pic.twitter.com/x2KnrPXKFs — CBP (@CBP) November 18, 2025

“Las barreras sí funcionan”

Otro caso similar fue documentado en la misma red social por el oficial jefe de la Patrulla Fronteriza, Michael W. Banks. El 19 de noviembre publicó la imagen de otro inmigrante que se atoró en los alambres.

La autoridad fronteriza aprovechó las imágenes para expresar un mensaje, en tono sarcástico y de exhorte para cualquier persona que intente cruzar a los Estados Unidos por vías no permitidas.

“¡Deberías haber optado por la vía legal, ahora estás atrapado con nosotros! Sí, las barreras sí funcionan. Algunas lecciones calan hondo”, escribió Banks, acompañando sus palabras con la imagen y el video donde los agentes lo restacan de la peligrosa situación.

Should've picked the legal route, now you're stuck with us!

Yes, barriers DO work.

Some lessons cut deep. pic.twitter.com/pTdToKZoeM — Chief Michael W. Banks (@USBPChief) November 19, 2025

