Estudiante de doctorado con Green Card es liberado tras más de 4 meses en detención 

Un estudiante de doctorado coreano con residencia permanente en Estados Unidos fue liberado tras pasar más de cuatro meses bajo custodia migratoria. Su caso, ampliamente difundido por organizaciones comunitarias, generó preocupación por la duración del proceso y por las condiciones en que estuvo detenido desde su llegada al país.

La liberación fue confirmada recientemente, y su entorno describió el momento como un “alivio inesperado” después de meses sin claridad sobre su futuro dentro del sistema migratorio.

La liberación de “Will”

De acuerdo con el Houston Chronicle, Tae Heung “Will” Kim recuperó la libertad después de que el fiscal responsable del caso no presentara a tiempo la documentación requerida para sostener el proceso de expulsión. Esta omisión frenó el procedimiento y permitió su salida del centro de detención.

Según una publicación oficial del National Korean American Service & Education Consortium (NAKASEC), Kim y su familia expresaron sorpresa y agradecimiento por el apoyo recibido. La organización señaló que cientos de personas realizaron llamadas, firmaron peticiones y enviaron cartas para exigir su liberación.

Para NAKASEC, el caso demostró que “la acción colectiva es poderosa” y jugó un papel clave en que el estudiante pudiera regresar finalmente a casa.

Cómo inició el caso

Según ABC News y AsAm News, Kim fue detenido en julio en el Aeropuerto Internacional de San Francisco al regresar de la boda de su hermano en Corea del Sur. Funcionarios migratorios lo retuvieron más de una semana dentro del aeropuerto, sin permitirle acceso inmediato a un abogado y sin ofrecer una explicación clara a su defensa.

De acuerdo con AsAm News, la única infracción previa en su historial era un delito menor por posesión de marihuana, ocurrido hace unos 14 años, por el que cumplió servicio comunitario.

Aunque el cargo había sido resuelto, funcionarios de inmigración insinuaron que ese antecedente motivó la apertura del proceso de detención. Posteriormente, Kim fue trasladado a un centro de ICE, donde permaneció durante más de cuatro meses.

Quién es Tae Heung Kim

De acuerdo con el Houston Chronicle y AsAm News, Kim llegó a Estados Unidos cuando tenía apenas cinco años y ha vivido casi 35 años en el país. Es titular de una Green Card y cursaba estudios de doctorado en Texas A&M University al momento de su detención. Sus profesores y compañeros lo describieron como un académico comprometido y con una trayectoria estable.

NAKASEC destacó que Kim ha construido su vida entera en Estados Unidos, con arraigo familiar y académico profundo. Su familia, que siguió el caso de cerca, aseguró que el proceso migratorio fue emocionalmente desgastante y que la incertidumbre afectó todas sus actividades cotidianas.

Lo que podría ocurrir ahora con su situación migratoria

Según especialistas citados por ABC News, aunque Kim fue liberado, su caso no está completamente cerrado. La fiscalía podría intentar reactivar el procedimiento si reúne nueva documentación, aunque la falta de fundamentos sólidos debilita la posibilidad de que el proceso continúe. Por ahora, su equipo legal trabaja para garantizar que pueda retomar sus estudios sin enfrentar más interrupciones.

