Ludwika Paleta comparte la poderosa lección que le dejó su divorcio con Plutarco Haza

En una nueva ronda de confesiones, la actriz mexicana Ludwika Paleta decidió hablar como nunca antes sobre las lecciones de vida más duras que le ha tocado recibir, incluyendo aquella derivada de su separación de actor y director Plutarco Haza.

Durante su paso por el programa “Netas Divinas”, la estrella de la pantalla chica explicó que si bien no siempre es sencillo, la vida se trata de encontrar el lado positivo ante cualquier adversidad; ejemplo de esto es su divorcio con el padre de sus hijos.

“Cuando yo decidí divorciarme fue para mí como soltarme, siempre lo pienso como el cuento de los elefantitos que les ponen un lastre desde que están chiquitos y el elefante crece y podría soltarse e irse y corriendo, pero está condicionado a que no lo puede hacer, entonces no camina más allá de cierto círculo”, relató ante la mirada atenta de las conductoras.

Aunque fue difícil tomar la decisión de poner fin a su historia de amor con el cineasta mexicano, Ludwika Paleta reconoce que su forma de percibir su alrededor cambió y descubrió una versión de sí misma muy cercana a quien es hoy en día.

“Era muy joven, de pronto crecí, y me quedé con esa idea de que no me podía ir y en el momento en el que me fui, para mí fue como que se me abrió un mundo que yo no me imaginaba y no conocía“, añadió.

Sin embargo, la famosa es consciente de que cada situación de vida es diferente y en su caso, la mayor motivación para reinventarse fue su hijo: “Yo me divorcié muy joven (…) Tenía un niño chiquito por el cual tenía que estar bien y además yo tenía ganas de más cosas, no tenía ganas de quedarme en mi casa llorando, tenía ganas de disfrutar la vida, estaba en un gran momento, empecé a conocer gente”, señaló.

Lo que comenzó como una historia llena de incertidumbre se convirtió en su renacer: “No quiero que suene mal pero mi matrimonio me dio una de las cosas más amo en el mundo que es Nicolás, pero yo tenía que vivir otras cosa y yo me liberé, me quité tantas cosas de encima y florecí“, dijo para finalizar.

