Hijo de Plutarco Haza y Ludwika Paleta hace su gran debut en el cine como villano junto a su padre | VIDEO

En México el mes de septiembre tiene un significado más que especial, pues se celebran diversos acontecimientos referentes a la soberanía del país vecino. Entre ellos la Independencia de México el próximo 16 de septiembre, pero el día 13 también tiene un significado especial, pero no sólo para los mexicanos, sino también para la familia de Ludwika Paleta y Plutarco Haza.

En términos formales, es el día de la Gesta heroica de Chapultepec, pero en términos coloquiales se le conoce el Día de los Niños Héroes. Acontecimiento que derivó en una cinta creada por el famoso cineasta mexicano, Ricardo Arnaiz, quien ha hecho cintas animadas inspiradas en México y sus leyendas.

Dicho evento se habría dado en 1847 en la Ciudad de México, en lo que fue la invasión estadounidense a México en aquellos años. Ante esta frenta, un grupo de niños y jóvenes cadetes, tuvieron que enfrentar a los estadounidenses para defender el famoso Castillo de Chapultepec.

Lo que derivó en el encuentro de más de 7 mil estadounidenses contra apenas 300 mexicanos, entre ellos destacaron los nombres de algunos cadetes como fue el caso de Juan de la Barrera, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Francisco Márquez, Fernando Montes de Oca y Juan Escutia.

En esta historia que se llevó por primera vez a la pantalla de una manera inédita, Nicolás Haza, hijo mayor de los actores Ludwika Paleta y Plutarco Haza tiene un papel fundamental en este relato.

Pues además de hacer su debut como villano en el séptimo arte mexicano, Nicolás consigue compartir créditos con su famoso padre en esta cinta muy patriótica sobre un pasaje de la historia de México.

El personaje de Nicolás es nada más ni nada menos que el Sargento Thadeus Smith, un militar estadounidense, el cual es sumamente muy patriota y entregado a su país. Cree fervientemente que es un héroe y para lograrlo, quiere acabar con todo a su paso, dejando a un lado la compasión y humanidad.

En dicha trama Smith se encarga de buscar asesinar a la mayor cantidad de mexicanos posibles, pues le lesionaron la cara, y al cubrirla con una máscara de judas, se convierte en el inquisidor de los tricolores en esta dura batalla.

Previo al estreno de esta cinta que sólo estará por el momento en unas cuantas salas de cine en México, Nicolás desfiló por la alfombra roja de la cinta junto a su padre Plutarco.

Sitio donde Nicolás reveló qué fue lo que lo llevó a ser parte de este proyecto, y si realmente piensa dedicarse a la actuación como sus padres.

“Yo estudié producción y dirección, luego me aventé a la música, poco a poco fui incorporando la actuación dentro de mi carrera. Más bien lo que he intentado hacer es volverme un artista 360” NICOLÁS HAZA

Mientras que su famoso padre, Plutarco Haza también se mostró muy feliz de poder compartir pantalla con su hijo.