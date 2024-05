Ludwika Paleta manda a callar a los ‘haters’ que la llaman “vieja” con un contundente mensaje

La actriz Ludwika Paleta no tiene miedo al qué dirán y por esta razón salió a dar respuesta a los detractores que han hecho fila en redes sociales para hacerle llegar críticas por su apariencia a los 45 años de edad y luego de tres décadas en la industria del entretenimiento. ¿Cómo reaccionó? Sigue leyendo para enterarte.

Cansada de los dimes y diretes con respecto a su edad y apariencia “vieja”, la protagonista de la cinta “Noche de bodas” salió a hacer frente por medio de sus historias de Instagram. Para ello recurrió a diversas capturas en las que mostró los comentarios a los que está sujeta a diario.

“Esto es solo una pequeña muestra de los comentarios que recibo a diario. No solo yo, muchas personas en todo el mundo, especialmente mujeres“, expresó Ludwika Paleta ante sus millones de seguidores.

Si bien se dijo decepcionada de vivir en una sociedad que ve a las mujeres y su físico con una fecha de caducidad, argumentó que a estas alturas de su vida y carrera ya no es relevante para ella lo que digan de su persona.

“A lo largo de los años, he aprendido a desapegarme de esas opiniones que se hacen sobre mí porque estoy convencida de que tienen poco que ver conmigo. Aun así, duele ver que la gente no tiene ninguna conciencia sobre las cosas que comenta sin pensar“, añadió.

Dentro de su mensaje, Paleta invitó al público a reflexionar sobre el alcance que las palabras tienen en una persona, haciendo hincapié en que la empatía es de suma importancia al momento de pensar en compartir una opinión en redes sociales.

“¿Tienen hijas, sobrinas, hermanas? ¿Han considerado por qué la gente no se acepta físicamente? ¿Por qué las jóvenes buscan constantemente cambiar su apariencia para alcanzar una belleza imposible?“, cuestionó la histrionisa.

Para finalizar, Ludwika Paleta instó a los internautas a no compartir su opinión si esta vulnera el bienestar emocional de alguien más: “Si no tienes nada positivo que decir, es mejor no decir nada. Tengo una hija y sobrinas, y dos hijos varones. Los amo profundamente, independientemente de su apariencia. Estoy segura de que tú también amas a los tuyos“.

