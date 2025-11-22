Raúl Jiménez acaba sequía goleadora y aleja al Fulham del descenso

Raúl Jiménez, delantero de la selección de México, volvió a anotar después de cinco encuentros de no hacerlo en la Premier League y su gol fue tan importante para el Fulham que cuando más amenazaba el fantasma del descenso apareció su pierna para anotar el valioso gol que los aleja de descender.

Un gol que representaron tres valiosos puntos sobre el Sunderland que se encuentra en la sexta posición con 19 puntos a siete de distancia del líder Arsenal y por lo cual, la anotación del mexicano al minuto 84 representó vitamina pura para tomar distancia de los cinco últimos lugares de la clasificación general de la Premier League.

La anotación quizá no fue espectacular, valioso, pues representó que “The Cottagers”, se alejaran un poco de la zona roja con 14 puntos, apenas dos unidades encima del Nottingham Forest con 12, a tres del West Ham United y del Leeds, así como a cuatro del Burnley y a 12 del Wolverhampton que se encuentra en el fondo de la tabla.

La situación en las primeras 12 fechas no han sido miel sobre hojuelas para “The Whites” pues hasta antes de la victoria sobre el Sunderland estaban inmersos en una situación comprometida en los últimos lugares de la tabla, por lo cual, la anotación del “Lobo de Tepeji” cayó de perlas para los intereses del Fulham.

Para colmo de males, Jiménez tampoco pasa su mejor momento goleador, pues en once partidos solo registra dos goles y su última anotación fue hace cinco encuentros, por lo cual el gol representó un bálsamo tanto en el aspecto individual como colectivo de una escuadra que se había tardado en dar un golpe de autoridad en la mesa.

Para colmo de males, en su participación con la selección de México contra Uruguay y Para guay, por poco pasa de noche, pues de no ser por el penal que significó el empate contra los guaraníes, Jiménez se habría ido en blanco en los dos encuentros que marcaron el final de la actividad internacional de FIFA en el presente año.

Jiménez busca impulsar su trayectoria para poder llegar en plenitud de facultades a su cuarto mundial que se jugará en México, Estados Unidos y Canadá, pues en el anterior en Qatar 2022 no pudo llegar en plenitud de facultades y eso representó un duro golpe en su carrera, después de que había tenido experiencia en Brasil 2014 y Rusia 2018.

