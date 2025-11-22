Tragedia en Michoacán: Volcadura de autobús deja al menos 10 muertos

Un autobús de pasajeros volcó la mañana de este sábado en la carretera Morelia–Pátzcuaro, a la altura de la comunidad de Tiripetío, dejando al menos 10 personas muertas y unas 20 heridas, informaron autoridades locales.

La unidad, que realizaba un viaje turístico desde Uruapán con destino a Tlalpujahua, perdió el control y terminó volcada sobre la cinta asfáltica. El vehículo quedó severamente dañado y varios pasajeros quedaron atrapados entre los restos, lo que retrasó las maniobras de rescate.

Equipos de emergencia, paramédicos, bomberos, Guardia Civil y Protección Civil, acudieron de inmediato al lugar. Algunos heridos fueron trasladados a hospitales de Morelia y otros recibieron atención en el sitio del accidente.

Investigan accidente de bus en carretera de Michoacán

La Fiscalía General del Estado de Michoacán inició una investigación para determinar las causas del siniestro. Entre las diligencias se encuentran el levantamiento de los cuerpos, la revisión mecánica del autobús, la inspección de la bitácora del conductor y la evaluación de posibles fallas en la unidad. Hasta el momento no se ha confirmado si el accidente estuvo relacionado con exceso de velocidad, fallas técnicas o condiciones del camino.

#TomePrecauciones en #Michoacan continua cierre parcial de circulación por conclusión de maniobras tras #AccidenteVial cerca del km 021+500 de la carretera Morelia-Pátzcuaro con dirección Morelia. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/A3moQTIM8L — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) November 22, 2025

La carretera Morelia–Pátzcuaro permanece completamente cerrada para permitir las labores de rescate y el retiro del autobús. Las autoridades pidieron a los automovilistas usar rutas alternas y evitar la zona.

Las autoridades aún no han revelado la identidad de las víctimas a la espera de notificar a sus familiares. La empresa responsable del autobús no ha emitido un comunicado oficial, aunque se espera que lo haga en las próximas horas.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a evitar la difusión de información no verificada y a respetar los protocolos de seguridad mientras continúan las tareas de rescate e investigación. La cifra de víctimas podría actualizarse conforme avancen los trabajos en el lugar.

