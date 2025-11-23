Adolescente muere y ocho personas resultan heridas en dos tiroteos en el centro de Chicago

Un adolescente de 14 años murió y al menos ocho personas resultaron heridas en dos tiroteos ocurridos la noche del viernes en el centro de Chicago, informó el Departamento de Policía de la ciudad.

El primer ataque se registró alrededor de las 9:50 p. m. en la cuadra 100 de North State Street, cuando agentes que patrullaban la zona vieron a un gran grupo reunido cerca del Teatro Chicago. Según el reporte oficial, los policías escucharon múltiples disparos y la multitud comenzó a dispersarse de inmediato.

Al llegar, encontraron a siete personas con heridas de bala, quienes fueron atendidas por el Departamento de Bomberos y trasladadas a distintos hospitales. Seis se encuentran en condición favorable y otra permanece estable, indicaron las autoridades.

Un adolescente muere en el segundo tiroteo

Menos de una hora después, a las 10:40 p. m., los agentes respondieron a un segundo tiroteo en la cuadra 100 de South Dearborn Street.

En el lugar encontraron a dos víctimas con impactos de bala. Un joven de 14 años, con múltiples heridas, fue trasladado a un hospital cercano, donde fue declarado muerto. La otra víctima, un hombre de 18 años, recibió un disparo en la pierna y permanece hospitalizado en estado grave.

Centro lleno por evento navideño

Los ataques ocurrieron en una noche de alta afluencia en el centro de Chicago, donde se realizaba la tradicional ceremonia de encendido del árbol de Navidad, informó la estación local WLS, afiliada a ABC News.

Hasta el momento, no hay sospechosos detenidos por ninguno de los dos tiroteos. Los detectives del Departamento de Policía de Chicago continúan investigando las circunstancias de los ataques, así como el posible vínculo entre ambos hechos.

Las autoridades no han ofrecido detalles sobre el origen de los disparos ni sobre los posibles responsables.

