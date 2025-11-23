Amanda Bynes desmiente los rumores de un embarazo con Dan Schneider a los 13 años

Amanda Bynes desmintió uno de los rumores más graves que han circulado sobre su vida: la supuesta relación y un embarazo con el productor de Nickelodeon Dan Schneider cuando ella tenía solo 13 años.

A través de una declaración a TMZ, la actriz de 39 años negó rotundamente estas acusaciones, afirmando que un video viral que presuntamente la muestra haciendo dicha confesión ha sido “alterado digitalmente”. Bynes tachó el contenido de “mentiras para clickbait”, creadas con la intención de generar clics y especulaciones infundadas.

El video en cuestión, que fue publicado originalmente por una cuenta de fans y luego eliminado, mostraba a Bynes sentada en un restaurante. Al final del clip, se superponía un texto que decía: “¡El hombre del que me embaracé a los 13 años! 😭”. Inmediatamente después, el video cortaba a una escena de “The Amanda Show” en la que una Bynes adolescente, vestida en bikini, aparecía en un jacuzzi junto a Schneider, quien entonces tenía 59 años y estaba completamente vestido.

Dan Schneider en el centro de la polémica

Según explicó la propia Bynes a TMZ, ella sí publicó un video desde el restaurante, pero en su versión original giraba la cámara hacia su novio y no incluía en absoluto la escena del jacuzzi con Schneider. La actriz asegura que la versión que se viralizó fue editada de forma malintencionada.

Por su parte, Dan Schneider se encuentra en el centro de la polémica desde el estreno del documental “Quiet on the Set” en 2023, donde varias exestrellas de Nickelodeon lo acusaron de fomentar un ambiente de trabajo tóxico y de comportamientos vejatorios hacia el elenco y el equipo.

Aunque Schneider negó las acusaciones de abuso sexual, se disculpó públicamente, lo que calificó como sus “vergonzosas” acciones pasadas. Además, en mayo de 2024, el productor demandó a los creadores del documental, acusándolos de realizar “declaraciones e implicaciones falsas” que insinuaban que había abusado sexualmente de estrellas infantiles.

La separación de Schneider y Nickelodeon se concretó en 2018, tras una investigación interna sobre el trato que recibían los jóvenes actores en sus sets. La división se llevó a cabo con un acuerdo de 7 millones de dólares para el productor.

