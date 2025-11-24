Convicto intenta robar el mismo banco que lo llevó a prisión en Texas casi una década después

Christopher McKay, un ladrón de bancos convicto de Fort Worth, Texas, fue arrestado tras intentar robar nuevamente la sucursal de Wells Fargo, que lo envió a prisión federal hace casi una década. El intento de robo falló y McKay huyó sin dinero.

El incidente ocurrió alrededor de las 10 a.m. del jueves en un Wells Fargo de Fort Worth. Según el Departamento de Policía de Fort Worth, McKay ingresó al banco amenazando a los empleados con una pistola y exigiendo dinero.

El robo no salió según lo planeado, y el sospechoso huyó a pie sin dinero. La policía intervino rápidamente y lo arrestó cerca del banco poco después.

Estado de salud del detenido

Un portavoz policial informó que McKay estaba sufriendo un síndrome de abstinencia de fentanilo al momento de su detención, por lo que se notificó a una ambulancia para atenderlo.

McKay fue acusado de robo agravado y tenía órdenes de arresto locales previas. El hombre ingresó a la cárcel del condado de Tarrant el viernes y se le fijó una fianza de $150,000 dólares.

Las autoridades recordaron que McKay ya había robado la misma sucursal hace nueve años, por lo que pasó siete años en prisión federal tras aquel delito.

