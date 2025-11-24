Dallas: el tiempo para hoy lunes 24 de noviembre

Este lunes 24 de noviembre se espera que la temperatura en Dallas, Texas, alcance un máximo de 72 grados Fahrenheit (22ºC). La probabilidad de lluvia será del 99% y se prevén más nubes que claros. Por otro lado, el pronóstico estima ráfagas de viento de hasta 6.84 millas por hora.

Durante la noche, la temperatura será de 52 grados Fahrenheit (11ºC), con una probabilidad de precipitación del 4%. Las ráfagas de viento se mantendrán en torno a 4.35 millas por hora.

Asimismo, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que se espera para esta jornada rondará los 72ºF (22ºC) de máxima y 72ºF (22ºC) de mínima. Si te preocupa la exposición al sol, el nivel de rayos UV será poco saludable (sensible) durante el día (nivel 32767 en la escala).

En cuanto al amanecer y atardecer, el sol saldrá en Dallas a las 07:05 h y se marchará a las 17:22 h, lo que significa un total de 10 horas de luz.

Pronóstico de Dallas para mañana

En cuanto al clima en Dallas mañana, las previsiones indican que se esperan pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 43 y los 72 grados Fahrenheit (6 y 22 grados Celsius). Según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos y AccuWeather, la probabilidad de precipitaciones en la Big D será del 1% por la mañana, 3% por la tarde y 1% por la noche.

Clima en Dallas para los próximos 7 días

Si quieres tomar ventaja y conocer lo que se espera del tiempo en Dallas para los próximos 7 días, aquí te dejamos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas en Texas cambian día a día, por lo que te recomendamos comprobar todos los días nuestro sitio.

Temperatura promedio en Dallas

La temporada cálida dura 3.4 meses, entre junio y septiembre y la temperatura máxima promedio diaria es de 87°F. Agosto es el mes más cálido de la ciudad según las estadísticas, con una temperatura máxima promedio de 95 °F y mínima de 77°F.

En cambio, la temporada fresca dura de nuevo tres meses, de noviembre a febrero y la temperatura máxima promedio diaria es de menos 64°F. El mes con menores temperaturas Dallas es enero, con una temperatura mínima promedio de 39°F y máxima de 57°F.

Para concluir, respecto a la cantidad de lluvia en Dallas, Texas, los datos del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos indican que la época más lluviosa es de abril a octubre, con una probabilidad de más del 26% de que el día tenga algún tiempo de lluvia.

El mes con más días húmedos en Dallas es mayo, con un promedio de 11 días con por lo menos 1 milímetro de precipitación. Por el contrairo, la temporada seca dura 5.5 meses, del 23 de octubre al 9 de abril. El mes con menos días de lluvia en Dallas es enero.

