Inmigrante colombiana cuenta que le pusieron grillete “por una foto”: su testimonio

Taty Arévalo, una inmigrante colombiana radicada en Estados Unidos, asegura que cumple con todas sus obligaciones legales y migratorias, además de aportarle economía al país. Sin embargo, pese su comportamiento ejemplar, un insólito error ahora la obliga a estar conectada a un grillete electrónico.

A través de su cuenta de TikTok, donde suele contar anécdotas y experiencias como inmigrante en EE.UU., explicó que la decisión de ICE se produjo tras un despiste relacionado con una foto que debía enviar semanalmente por aplicación Bi Smart Link.

La foto y error que lo cambió todo

La joven colombiana explicó que siempre se mantuvo al día con los requisitos de su caso ante las autoridades. También señaló que ha asistido a tres audiencias en la corte, paga impuestos, opera una empresa formal registrada en Estados Unidos y emplea personal.

“Yo di la cara, les pagué un proceso, ya he tenido tres cortes, pago mis impuestos, tengo una empresa, le pago impuestos a esa LLC, contrato personal, muevo la economía de este país, ayudo a la comunidad, no tomo alcohol, no les manejo en madrugada mi carro porque me da miedo un accidente, le huyo a los problemas”, contó.

Arévalo insistió en que su comportamiento ha sido consistente con lo que se espera de una persona que busca resolver su situación migratoria dentro de los marcos legales.

En su relato, detalló que cada martes debía enviar una foto a través de una aplicación utilizada por ICE para monitorear a ciertos inmigrantes mientras sus casos avanzan.

“Esa foto no se toma cuando yo quiero, sino cuando ellos envían la alerta en la aplicación. A veces me la enviaban a las 8:00 de la mañana, a veces a las 10:00. Nunca sabía la hora, solo sabía que era los martes”, explicó.

Taty había cambiado de teléfono recientemente y, según explicó, las notificaciones no quedaron configuradas de manera correcta. Ese martes, la alerta no se activó y ella no vio el requerimiento mientras estaba en una cita médica.

Aseguró que apenas fue notificada de que no había enviado la foto, reaccionó de inmediato: “Envié la foto, pedí disculpas y expliqué lo que había pasado”. Sin embargo, la semana siguiente ya no le permitieron subir la imagen y fue citada a las oficinas de ICE. Al día siguiente, durante su cita, le colocaron el grillete.

Tras contar lo ocurrido, la creadora de contenido recibió mensajes cuestionando su estatus e incluso acusándola de haber cometido delitos. Arévalo negó todas las especulaciones y aclaró que llegó a Estados Unidos legalmente, en avión y con una visa vigente.

