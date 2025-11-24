Kevin Spacey aclaró que no se quedó sin hogar: “Estoy viviendo donde hay trabajo”

Kevin Spacey aclaró que no se quedó sin hogar, desmintiendo así los rumores que circularon sobre su situación personal luego de unas reciente declaraciones.

A través de un publicado en su cuenta de Instagram, el actor estadounidense señaló que aunque actualmente no posee una residencia fija, ha estado viviendo en diferentes hoteles y alojamientos temporales como Airbnb y aclaró que no está en situación de calle.

“No suelo hacer de corregir a los medios parte de mi rutina, si lo hiciera no tendría tiempo para mucho más. Pero, a la luz de los recientes artículos afirmando que estoy sin hogar, siento la necesidad de responder”, dijo Spacey.

El video surge días después de que The Telegraph publicara una entrevista en la que el actor hablaba sobre su estilo de vida itinerante, y que el medio tituló: “Entrevista a Kevin Spacey: Sin hogar, cancelado y cantando en Chipre”, lo que hizo que muchos malinterpretaran su situación actual.

“No es para la prensa, sino para los miles de ustedes que se han acercado en los últimos días, ofreciéndome un lugar para quedarme o simplemente preguntando si estoy bien. Estoy profundamente conmovido por su generosidad, punto. Pero sería deshonesto permitirles creer que realmente estoy sin hogar en el sentido coloquial”, indicó.

“Hay muchas personas viviendo en las calles, en sus autos o en situaciones financieras terribles. Mi corazón está con ellos, pero es evidente, incluso en el artículo, que yo no soy una de esas personas, ni intenté decir que lo era”, añadió.

Asimismo, el actor expresó su agradecimiento hacia quienes le expresaron su apoyo.

El actor galardonado con dos premios Oscar ha atravesado una etapa complicada desde 2017, cuando recibió múltiples acusaciones de agresión sexual, aunque fue absuelto en todos los procesos penales.

Este enfrentamiento legal y la controversia pública afectaron significativamente su carrera y situación económica. Según explicó, la pérdida de ingresos y los gastos legales lo llevaron a una situación inestable en cuanto a vivienda, pero él mismo ha puntualizado que no está en bancarrota ni completamente sin hogar.

