Pentágono amenaza con corte marcial a demócrata Mark Kelly por llamar a desobediencia militar

El Departamento de Defensa de Estados Unidos amenazó al senador por Arizona Mark Kelly con llevarlo ante un tribunal militar una semana después de que el comandante retirado de la Armada participara junto a otros cinco diputados demócratas en un video en el que pedían a los militares estadounidenses a negarse a cumplir las órdenes del Gobierno cuando estas sean “ilegales”.

El revuelo de esas palabras llegó hasta oídos de la administración, por lo que el Pentágono emitió un comunicado donde asegura que: “Se ha iniciado una revisión exhaustiva de estas acusaciones para determinar las medidas adicionales que se tomarán, las cuales pueden incluir la reincorporación al servicio activo para un proceso ante un tribunal militar o medidas administrativas. Este asunto se tramitará de conformidad con la legislación militar, garantizando el debido proceso y la imparcialidad”.

La medida ocurre en un momento de alta tensión política y en medio de cuestionamientos sobre las atribuciones y límites del discurso público de exoficiales de carrera bajo jurisdicción militar, incluso si ejercen actualmente cargos civiles.

La postura del Pentágono se apoya en una ley federal que faculta a la Secretaría de Defensa a convocar a militares retirados a servicio activo ante sospechas de infracciones penales, lo que podría derivar en un consejo de guerra o sanciones administrativas.

En el video publicado la semana pasada los seis legisladores enfatizan que los miembros de las fuerzas armadas están obligados a “defender la Constitución” y a “desobedecer órdenes ilegales” pese a que vengan dadas por Trump, que como presidente es comandante en jefe del Ejército, aunque no especifican en ningún momento a qué órdenes concretas se refieren.

Desde su retorno al poder en enero, Trump ha ordenado al Ejército desplegarse en distintas ciudades del país, en su mayoría gobernadas por demócratas, con el argumento de aplacar disturbios que en su opinión están descontrolados y respaldados por la “izquierda radical”, un razonamiento considerado inválido por diferentes tribunales que han bloqueado estos despliegues.

El Pentágono apuntó que “los militares retirados siguen estando sujetos al Código Uniforme de Justicia Militar (UCMJ) por los delitos aplicables” y que hay leyes federales que “prohíben las acciones destinadas a interferir en la lealtad, la moral o el buen orden y la disciplina de las fuerzas armadas”.

Tras darse a conocer la postura del gobierno de Trump, el mismo Mark Kelly aseguró que “el Departamento de Guerra me persigue porque no les gusta lo que digo… Cuando tenía 22 años, juré lealtad a la Constitución. Desde entonces, lo he mantenido a diario”.

“Si Trump intenta intimidarme para que no haga mi trabajo, no funcionará… He dado demasiado a este país como para que me silencien unos abusadores que se preocupan más por su propio poder que por proteger la Constitución”, aseguró en un mensaje público.

